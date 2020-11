न्यू ईयर पर रिलीज हो रही प्रियंका की ये हॉलीवुड मूवी, यूनिक लुक में आ रहीं नजर

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने देखते ही देखते हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पांव जमा लिया है. एक्ट्रेस पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुकी हैं और एक बार फिर से अपनी नई हॉलीवुड फिल्म लेकर आ रही हैं. फिल्म का नाम वी कैन बी हीरोज है. हाल ही में उन्होंने फिल्म का टीजर शेयर किया है, जिसमें उनके किरदार का लुक भी नजर आ रहा है. एक्ट्रेस फिल्म में बेहद यूनिक अंदाज में नजर आ रही हैं.

प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर पर फिल्म वी कैन बी हीरोज का टीजर वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे जरा से समय के लिए ही नजर आई हैं. मगर इस टीजर से उनके कैरेक्टर का क्लू जरूर मिल रहा है. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में फिल्म को लेकर अपने इमोशन्स भी शेयर किए हैं. उन्होंने लिखा- इस फिल्म को शूट करते समय मैंने अच्छा वक्त बिताया. डायरेक्टर रॉबर्ट रॉड्रिगेज और इन सुपर किड्स के साथ शूटिंग करने में बहुत मजा आया. उनकी नेमेसिस बनकर अच्छा लगा. आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा. वे या फिर मैं. नए साल पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग.

I had the best time shooting this movie, especially with Robert Rodriguez and these amazing super kids!! Loved playing their nemesis.... who do you think is going to win, them or me?! Streaming on Netflix New Years Day. pic.twitter.com/uRGFOEvJYK