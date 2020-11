वार्नर ब्रदर्स ने जॉनी डेप ने मांगा इस्तीफा, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #JusticeforJohnnydepp

पाइरेट्स ऑफ कैरेबियन स्टार जॉनी डेप ने शुक्रवार को अपना डिवोर्स केस हारने के बाद वार्नर ब्रदर्स के 'फैंटास्ट‍िक बीस्ट्स' फ्रेंचाइजी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने सोशल मीड‍िया पर एक ऑफिश‍ियल स्टेटमेंट जारी कर बताया क‍ि वार्नर ब्रदर्स ने उनसे इंस्तीफा मांगा था ज‍िसका मान रखते हुए उन्हें इस्तीफा दे द‍िया है. इस पोस्ट के बाद ट्व‍िटर पर जॉनी के लिए फैंस उनके लिए न्याय की मांग करने लगे हैं. ट्व‍िटर पर जॉनी के लिए #JusticeforJohnnyDepp ट्रेंड करने लगा है.

जॉनी ने इंस्टाग्राम पर बयान साझा किया है. इसके मुताबिक- 'मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि मुझे वार्नर ब्रदर्स ने फैंटास्ट‍िक बीस्ट्स में मेरे ग्रिडंलवाल्ड रोल से इस्तीफा देने के लिए कहा था. और मैंने उनके आग्रह का सम्मान किया और उनके अनुरोध पर सहमत‍ि जताई. अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि यूके (ब्रिटेन) की अदालत के फैसले से सच के लिए मेरी लड़ाई नहीं बदलने वाली है और मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं मैं आगे भी अपील करने के प्लान में हूं. मेरा फैसला अभी भी मजबूत है और मैं मेरे ख‍िलाफ लगे आरोपों को गलत साबित करने का पूरा इरादा रखता हूं. इस वक्त जो हो रहा है उससे मेरी जिंदगी और कर‍ियर को पर‍िभाष‍ित नहीं किया जा सकता'.

देखें: आजतक LIVE TV

क्या कहा फैंस ने?

वार्नर ब्रदर्स द्वारा इस्तीफा मांगने की बात सुन जॉनी डेप के फैंस उनके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं. फैंस ट्वीट कर रहे हैं- '100 परसेंट बॉयकॉटेड. वार्नर ब्रॉस. इन सारे आरोपों के बारे में उन्हें पहले से पता था, पर फिर भी उन्हें कास्ट किया. क्या उन्होंने वो सारे आरोप देखे और सुने हैं जो एंबर हर्ड ने जॉनी पर लगाए हैं. उन्हें उसे एक्वामैन से हटा देना चाहिए'.

I will never stop fighting for this man. Johnny Depp deserves better. #JusticeForJohnnyDepp #AmberHeardIsAnAbuser pic.twitter.com/oD6jNpqYSF

Amber Heard is a fucking abuser. Now Johnny Depp is about to lose his career due to domestic violence. he lost two iconic roles due to Amber Heard.

Fuck Amber Heard. we will not stop until Johnny Depp gets justice#JusticeForJohnnyDepp #AmberHeardIsAnAbuser



RT and share pic.twitter.com/R44EinZ1se