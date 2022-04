Vivek Agnihotri की The Delhi Files का हिस्सा होंगे Anupam Kher, ट्वीट में लिखी ये बात

द कश्मीर फाइल्स की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने अपने नये प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है. द कश्मीर फाइल्स की सक्सेस के बाद विवेक अग्निहोत्री द दिल्ली फाइल्स लेकर हाजिर होने वाले हैं. यानी कश्मीरी पंडितों के दर्द को पर्दे पर रखने के बाद अब विवेक दिल्ली की दास्तां बड़े पर्दे पर दिखाने के लिये तैयार हैं.

अनुपम खेर होंगे हिस्सा

इसमें कोई दोराय नहीं है कि द कश्मीर फाइल्स के जरिये विवेक अग्निहोत्री ने एक दमदार कहानी दर्शकों के सामने रखी है. पर फिल्म की स्टोरीलाइन के साथ-साथ स्टार्स की एक्टिंग में भी काफी दम था. अनुपम खेर फिल्म में लीड रोल में थे, जिनकी शानदार एक्टिंग ने फिल्म की कहानी में जान डाल दी. शायद यही कारण है कि अनुपम खेर विवेक के नये प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं.

असल में सुबह विवेक अग्निहोत्री ने द दिल्ली फाइल्स बनाने का ऐलान किया है. वहीं अब अनुपम खेर ने ट्वीट करके विवेक अग्निहोत्री को उनके प्रोजेक्ट की बधाई दी है. इसके अलावा ये भी बताया कि वो द दिल्ली फाइल्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं.

Good luck dear @vivekagnihotri for #TheDelhiFiles!! I am sure as a filmmaker you will do great justice to another chapter of our past dealt wrongly. Looking forward to be part of it. 🙏 #RightToLife pic.twitter.com/izPlP3b82n