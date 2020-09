हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत से आहत बॉलीवुड एक्ट्रेसेज, कहा- 'पब्लिक में रेपिस्ट को गोली मार दें'

उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता ने मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया. इस घटना ने बॉलीवुड सेलेब्स को भी हिला कर रख दिया है. बॉलीवुड एक्ट्रसेजेज कंगना रनौत, स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा ने घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने आरोप‍ियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के साथ पीड़‍िता को न्याय दिलाने की मांग की है.

स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया- 'हाथरस के घिनौने, दिल को दहला देने वाले सामूहिक बलात्कार की पीड़िता.. एक और निर्भया ने आज सुबह दम तोड़ दिया.. हमारी हैवानियत का कोई अंत नहीं है. हम एक बीमार अमानवीय समाज बन चुके हैं. शर्मनाक. दुःखद'.

ऋचा चड्ढा ने लिखा- 'अगर 'दल‍ित' शब्द ने आपको रेप की बर्बरता और क्रूरता से ज्यादा चोट पहुंचाया है तो फिर यह परेशानी है आपको क्या लगता है? हमें एक साथ आवाज उठानी होगी, ऐसे समाज का निर्माा करें जहां जात‍ि के कोई मायने ना हो और लड़क‍ियां सच में जी सके'.

If the use of the word 'dalit' has triggered you more than the barbarity of rape and violence itself, there's a problem don't you think ? We must act together, build a society where caste becomes immaterial and girls have an actual shot at life. RIP 💔 #JusticeForHathrasVictim