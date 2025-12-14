पहाड़िया परिवार की बहू बनेंगी तारा सुतारिया, पक्का हुआ रिश्ता! वीर पहाड़िया ने बताया कितनी रोमांटिक थी पहली डेट

एक्ट्रेस तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. दोनों ने जब से अपना रिलेशनशिप इंस्टा ऑफिशियल किया है, तब से वो पब्लिकली एक दूसरे पर प्यार लुटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. अब तारा और वीर ने खुलकर अपने रिश्ते पर बात की है. कपल ने अपनी पहली रोमांटिक डेट के बारे में बताया. उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कपल के तौर पर वो अपनी पहली रोमांटिक ट्रिप पर कहां गए थे.

एक दूजे के प्यार में दीवाने तारा-वीर

'ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया' संग बातचीत में वीर पहाड़िया ने तारा संग अपने रिश्ते पर कहा- मुझे यह बात बहुत पसंद है कि हमने अपनी पहली डेट के बाद से ही अपने प्यार और लगाव को पूरी तरह से अपना लिया है. हम कभी भी इस चीज को एक्सप्रेस करने से नहीं हिचकिचाए कि हम एक दूसरे के लिए कैसा महसूस करते हैं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा खास पल था जिसके बाद वो एक-दूसरे को अलग नजरिए से देखने लगे? इसपर वीर ने कहा कि यह उनकी पहली डेट नाइट के दौरान हुआ, वो एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम थी. वीर बोले- शायद यह हमारी पहली डेट नाइट ही थी, जहां मैंने पियानो बजाया, और उन्होंने (तारा) सूरज निकलने तक गाना गाया.

वीर के बारे में क्या बोलीं तारा?

वहीं, वीर संग रिश्ते पर तारा सुतारिया ने कहा कि वक्त के साथ दोनों के बीच एक खास कनेक्शन बन गया. एक्ट्रेस बोलीं- हम हर मुश्किल और अच्छे वक्त में एक-दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे हम एक-दूसरे को पूरी जिंदगी से जानते हो और पहले दिन से ही हम एक दूसरे संग हर बात खुलकर शेयर करते हैं.

उनसे फिर पूछा गया कि साथ में ट्रैवल की प्लानिंग करते वक्त वो आपसी सहमति पर कैसे आते हैं? इसपर तारा ने कहा- मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों को खाना, देर रात तक जागना, बेहतरीन संगीत और घंटों बातें करना उतना ही पसंद है. इस वजह से हर चीज आसान हो गई. कभी कोई दिखावा नहीं रहा.

कैसा है वीर-तारा का फिल्मी करियर?

बता दें कि वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया बी-टाउन के मोस्ट एडोरेबल कपल हैं. दोनों के रोमांटिक पोस्ट सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. उनकी केमिस्ट्री फैंस के दिल को जीत लेती है. फैंस को अब उनकी शादी का इंतजार है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो वीर पहाड़िया ने 'स्काई फोर्स' फिल्म में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. फिल्म जनवरी 2025 में रिलीज हुई थी. फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और सारा अली खान लीड रोल में थे.

तारा सुतारिया ने साल 2019 में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से इंडस्ट्री में कदम रखा. अब वो 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' फिल्म में दिखेंगी.

