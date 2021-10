T20 World Cup: 'मैच खत्म होने के बाद इंडिया जीत गया', Sonu Sood ने की Virat Kohli की तारीफ

भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच हमेशा से हाई वोल्टेज रहा है. वर्ल्डकप में तो दर्शकों का उत्साह दोगुना हो जाता है. रविवार को टी-20 वर्ल्डकप में भारत का पहला मैच पाकिस्तान से था. हमेशा की तरह इस बार भी सभी को यकीन था की भारत ही ये मैच जीतेगी और इस मैच के पहले हुए दो प्रैक्टिस मैच में भारत का जबरदस्त गेम देखने को भी मिला था. मगर इस बार हुआ इसका ठीक उल्टा. क्रिकेट के इतिहास में किसी भी वर्ल्डकप टुर्नामेंट में ऐसा पहली बार देखने को मिला की भारत, पाकिस्तान से मैच हार गया. मगर इसके बाद विराट कोहली ने जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया. सोनू सूद ने इस पर रिएक्ट भी किया है.

विराट कोहली के जेस्चर को किया गया पसंद

दरअसल मैच हाथ से निकलता देख विराट कोहली चिंतित तो थे मगर उन्हें भी अंदर से लगने लगा था कि ये मैच हाथ से निकल गया है और इसे जीत पाना बहुत मुश्किल है. विराट पाकिस्तान के गेम से खुश नजर आए. मैदान में मैच खत्म होने के बाद जब बाबर और रिजवान जश्न मनाने लगे तो भारत के कप्तान विराट कोहली ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने चेहरे पर खुशी लिए दोनों खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी. दोनों देशों के बीच जितनी गर्मागर्मी देखने को मिलती है उस हिसाब से ये पल किसी सुखद एहसास से कम नहीं था. हार का गम सीने में दबाए विराट ने प्रतिद्वंदी टीम की जीत में खुशी जाहिर की. उन्होंने बाबर की पीठ थपथपाई और मोहम्मद रिजवान को गले से लगा लिया.

Yes, INDIA WON 🇮🇳

After the match ended,

That one hug from @imVkohli was worth many trophies.

भूल गए? हार कर जीतने वाले को बाज़ीगर कहते हैं ❣️