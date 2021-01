पहली मंजिल से गिरा 6 साल का बच्चा, मसीहा बनकर सोनू सूद ने बचाई जान

लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए मसीहा बनकर सामने आए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अब भी आए दिन जरूरतमंदों की मदद करते रहते हैं. सोनू ने हाल ही में एक 6 साल के बच्चे की मदद की जो कि पहली मंजिल से गिर पड़ा था. सोनू ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, "जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय. शुक्रिया दिनेश एंड रेनबो हॉस्पिटल समय रहते मदद करने के लिए."

सोनू सूद ने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया है उसमें लिखा है, "6 साल का एक बच्चा पहली मंजिल से गिर पड़ा. माता-पिता सोनू-सूद के पास गए और अब बच्चा सुरक्षित है. कौन कहता है कि वो मसीहा नहीं है. वह इकलौता मसीहा है." बता दें कि शनिवार को सोनू सूद ने कैंसर से जूंझ रही एक महिला के इलाज का आश्वासन दिया था और उनके परिवार को हौसला दिया था. सोनू का ये ट्वीट भी खूब वायरल हुआ.

जाको राखे साइयाँ..

मार सके ना कोय ।



Thank you @DineshChirla @RCH_India for the timely help. @IlaajIndia https://t.co/mU7ke3mz2Q