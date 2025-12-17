scorecardresearch
 
शादी के 1 साल बाद मां बनने वाली हैं शोभिता धुलिपाला? ससुर नागार्जुन ने किया रिएक्ट

शादी के एक साल बाद शोभिता धुलिपाला अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं. चर्चा है कि वो मां बनने वाली हैं. एक्टर नागार्जुन ने बहू की प्रेग्नेंसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने न तो इन खबरों की पुष्टि की और न ही इनकार.

प्रेग्नेंट हैं शोभिता धुलिपाला (PHOTO: Instagram @sobhitad)
शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य दिसंबर 2024 में शादी के बंधन में बंधे थे. कपल की शादी को एक साल हो चुका है और अब इनके पेरेंट बनने की अफवाह है. पिछले काफी वक्त से चर्चा चल रही है कि शोभिता मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की खबरों पर उनके ससुर नागार्जुन ने रिएक्ट किया है. 

मां बनने वाली हैं शोभिता 
शोभिता धुलिपाला की प्रेग्नेंसी की खबरें काफी समय से चल रही हैं, लेकिन वो अब तक इस पर चुप्पी बनाए हुए हैं. शोभिता चुप हैं, लेकिन नागार्जुन ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. नागार्जुन से पूछा कि क्या वो जल्द ही दादा बनने वाले हैं. पहले तो उन्होंने इस सवाल को हंस कर टाल दिया. फिर उनसे पूछा गया कि क्या ये सच है कि वो 'पिता से दादा' का प्रमोशन लेने वाले हैं.

नागार्जुन से जब कई बार एक ही सवाल किया गया, तो उन्होंने सुमन टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा. एक्टर ने ना ही बहू की प्रेग्नेंसी से इनकार किया और ना ही इस पर हामी भरी. लेकिन नागार्जुन ने जिस तरह रिएक्ट किया, उस पर लोग उनकी फैमिली को बधाई देने लगे हैं. 

नागा और शोभिता ने गुपचुप की थी शादी
2022 में जब शोभिता को हैदराबाद में चैतन्य के घर पर देखा गया, तो इनके अफेयर की अफवाहें तेज हो गईं. इसके बाद कपल को लंदन में वेकेशन पर साथ स्पॉट किया गया. काफी अफवाहों के बाद अगस्त 2024 में कपल ने इंगेजमेंट करके अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया. 4 दिसंबर को उन्होंने करीबियों के बीच शादी रचा ली. 

शोभिता संग नागा की ये दूसरी शादी है. नागा चैतन्य की पहली शादी 2017 में सामंथा रूथ प्रभु से हुई थी, लेकिन 2021 में दोनों का तलाक हो गया. तलाक के बाद नागा ने शोभिता संग घर बसा लिया. सामंथा रुथ प्रभु, राज निदिमोरू के साथ सेटल हो चुकी हैं.  

नागा और सामंथा ने अपनी मैरिज लाइफ को दूसरा मौका दिया है. दोनों ही अपने पार्टनर के साथ हैप्पी लाइफ जी रहे हैं. 

