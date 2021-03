US नेवी के मेंबर्स ने गाया स्वदेस का गाना, शाहरुख ने कहा- शुक्रिया, यादें ताजा हो गईं

बॉलीवुड फिल्म स्वदेश के मशहूर गाने ये जो देश है तेरा को अब अमेरिकी नेवी ने गाया है जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 2004 में आई शाहरुख खान की इस फिल्म में संगीत दिया था ए आर रहमान ने और इस गाने को गाया भी उन्होंने ही था. देश की याद में गाए इस गीत में एक अलग तरह की ही देश भक्ति दिखती है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल

अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने इस वीडियो को शेयर किया है. उनके इस ट्वीट पर अब शाहरुख खान और एआर रहमान ने भी रिेएक्ट किया है. यूएस चीफ ऑफ नवल ऑपरेशंस के डिनर इवेंट पर अमेरिकी नेवी के 4 मेंबर इस गाने को गा रहे हैं. संधू ने ट्वीट में लिखा है- ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता.

यूएस नेवी बैंड ने भी एक ट्वीट करके दोस्ती और होली की बधाई दी है.

'ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता! This is a friendship bond that cannot be broken ever.' 🇮🇳🇺🇸



US Navy singing a popular Hindi tune @USNavyCNO 's dinner last night! pic.twitter.com/hfzXsg0cAr — Taranjit Singh Sandhu (@SandhuTaranjitS) March 27, 2021

🇺🇸🇮🇳 The @usnavyband Sea Chanters share a song of happiness and love at a small performance for the @USNavyCNO and the Ambassador of India to the United States, @SandhuTaranjitS.



The Navy Band has been connecting the @USNavy to our partner nations since 1925! #HappyHoli https://t.co/2VYPhB3t5S — U.S. Navy Band (@usnavyband) March 28, 2021

Thank u for sharing this sir. How lovely. Git all nostalgic about the time spent making this beautiful film and belief sung in the song. Thanx @AshGowariker @RonnieScrewvala @arrahman & everyone who made it possible. https://t.co/rFRKcHTDCg — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 29, 2021

The most impactful movie of all time swades — Amit Kumar (@AmitKum32463769) March 28, 2021

Pride of India and envy of rest of the world Shah Rukh Khan 🇮🇳❤️ pic.twitter.com/xlR6pNewzn — Anish🌠 (@_Stallion101) March 28, 2021

How perfectly they sung this song. Good to see how Indian songs r ruling hearts of western world also.🥰🥰

Noone else would have like u SRK like u were on screen for Swadesh.@iamsrk — Vidya Sharma (@Vidyasharma99) March 30, 2021

Wonderful, Amazing, Beautiful totally loved it and appreciate it.

This song is described about The legend country of India🇮🇳



Jai Hind🇮🇳

🙏🏼 — Avijit Dutta (@AvijitDutta1111) March 29, 2021

Feeling proud to hear indian(hindi) song sung by @USNavy ... Love for Country(Swadesh) has no boundaries ...it's endless .... — Abhishek Shrivastava (@Shrivastava143) March 29, 2021

बता दें कि आशुतोष गोवरिकर की फिल्म स्वदेश में शाहरुख खान लीड कैरेक्टर में थे. इस फिल्म में शाहरुख अमेरिका में होते हैं, वहां नासा में स्पेस साइंटिस्ट होते हैं और एक दिन वो स्वदेश यानी भारत लौट आते हैं. यहां वे अपने गांव गौरी अम्मा को ले जाने के लिए आते हैं पर गांव की समस्याओं को देख कर यहीं रह जाते हैं.

शाहरुख ने इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है- ये शेयर करने के लिए शुक्रिया सर. कितना प्यारा है. इस फिल्म को बनाते वक्त की सारी यादें ताजा हो गईं. आशुतोष, रोनी और एआर रहमान सभी का शुक्रिया जिन्होंने इस सुंदर फिल्म को बनाने में अपना योगदान दिया.

वहीं, ए आर रहमान ने लिखा है कि स्वदेस रूल्स फॉर एवर.