जब अमिताभ बच्चन के साथ सीन करते हुए लगा मैं कितना छोटा हूं: शाहरुख खान

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म मोहब्बतें को रिलीज हुए आज 20 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर फिल्म की स्टारकास्ट ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. महानायक अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी सोशल मीडिया पर अपने इमोशन्स शेयर किए हैं.

शाहरुख खान ने इस खास मौके पर ट्विटर पर #AskSRK ट्विटर चैट सेशन किया जिसमें उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए. एक यूजर ने शाहरुख खान से पूछा, "सर मोहब्बतें को रिलीज हुए 20 साल हो चुके हैं. इसके बिहाइंड द सीन्स के बारे में कुछ कहिए." शाहरुख खान ने इसका एक बहुत मजेदार जवाब दिया.

शाहरुख खान ने लिखा, "मुझे याद है कि जब मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ पहला सीन किया था. तब मुझे अहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं." बता दें कि ये फिल्म एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट रही थी और माना जाता है कि इसी फिल्म में अमिताभ बच्चन के करियर की पटरी पर वापसी कराई थी.

I remember doing the first scene with @SrBachchan and realised how short and small I am!!! https://t.co/mETxCdepLU