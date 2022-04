US के अखबार में शाहरुख खान से जुड़ा सवाल, फैन ने शेयर की PHOTO

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में है. भले ही एक्टर की फिल्मों ने पिछले कुछ समय से खास प्रदर्शन नहीं किया है लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है. शाहरुख दुनियाभर में पॉपुलर हैं. वे अपनी अपकमिंग मूवी पठान को लेकर चर्चा में हैं. उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हाल ही में यूएस के एक न्यूजपेपर के एक क्रॉसवर्ड में उनसे जुड़ा सवाल पूछा गया है. एक सोशल मीडिया यूजर ने ये सवाल शेयर किया है और शाहरुख के लिए अपना प्यार जताया है.

शाहरुख की पॉपुलैरिटी

एक ट्विटर यूजर ने न्यूजपेपर के क्रॉसवर्ड की फोटो शेयर की है. फोटो में शाहरुख को लेकर सवाल पूछा गया है. सवाल है- वर्सटाइल अवॉर्ड विनिंग इंडियन फिल्म स्टार जिसे लोग SRK के नाम से जानते हैं. पजल में सही जवाब Shahrukh Khan लिखा भी हुआ है. पेज विलसन नाम के एक यूजर ने शाहरुख को टैग करते हुए उन्हें इस बारे में बताया है और साथ ही शाहरुख की तारीफ भी की है.

Hi Shahrukh @iamsrk !! My sister (thanks, Pam!) sent me this pic to let me know that you were a question/answer (most important one!) in the Los Angeles Times crossword puzzle yesterday! :) With so much love & city-pride from L.A. today! 💕🌴@SRKCHENNAIFC https://t.co/9N7jVqKARw pic.twitter.com/cBg07Uru8t