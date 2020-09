सोनू सूद को UNDP अवॉर्ड, प्रियंका ने की तारीफ- भगवान का काम करते रहें

कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन के बीच हजारों लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद लगातार चर्चा में हैं. एक तरफ ना सिर्फ लोग आज भी किसी ने किसी मदद के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं बल्कि दूसरी तरफ उनके अच्छे काम की हर जगह तारीफ हो रही है. इस बीच, यूनाइटेड नेशंस डेवपलमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) ने सोनू सूद की तारीफ करते हुए उन्हें स्पेशल ह्यूमेनेटेरियन एक्शन अवॉर्ड से नवाजा है. इस पर प्रियंका चोपड़ा ने एक्टर को बधाई दी है.

प्रियंका ने सोनू सूद को दी बधाई

प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा- सोनू सूद आपको बधाई, आप ये डिजर्व करते हैं. आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत प्रभावित करता है. आप जो कर रहे हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद.

एक्टर सोनू सूद ने भी रिप्लाई करते हुए लिखा है- प्रोत्साहन बढ़ाने वाले शब्दों के लिए शुक्रिया प्रियंका चोपड़ा. आप लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं, मैं उनमें से एक हूं. दुनिया को मोटिवेट करते रहिए क्योंकि आप असली हीरो हैं, ढेर सारा प्यार.

सोनू सूद मार्च-अप्रैल महीने में उस वक्त चर्चा में आए थे जब लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लाखों मजदूरों को उनके घर, गांव भेजना का बीड़ा उठाया था. सोनू सूद लगातार सड़क पर आकर अपनी बसों, गाड़ियों से लोगों को घर भेज रहे थे.

Thank u so much for your encouraging words @priyankachopra .You are an inspiration for millions.. and I am one of them. Keep motivating the world because you are our true hero. Loads of love 💓 🙏 https://t.co/fapGxV6DC3