3 घंटे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने ट्रांसजेंडर, ट्रॉन्सफॉर्शेन ने किया सरप्राइज

कमाल! नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नया वीडियो देखने के बाद आपके मुहं से पहला शब्द यही निकलने वाला है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडस्ट्री के वो एक्टर हैं, जो किसी भी किरदार को घोल पीकर जाते हैं. 'हड्डी' में भी वो कुछ ऐसा ही करते दिखने वाले हैं. नवाजुद्दीन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में उनका ट्रॉन्सफॉर्मेशन देखने के बाद हर कोई सरप्राइज है.

नवाजुद्दीन का ट्रांसफॉर्मेशन

नावजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म 'हड्डी' अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी है. वजह नावजुद्दीन का किरदार है. फिल्म में वो एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाने वाले हैं. इस रोल में ढलने के लिये वो किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. इसका सबूत एक्टर का लेटेस्ट वीडियो है. वीडियो में नवाजुद्दीन 'हड्डी' में ट्रांसजेंडर के रोल में तैयार होते दिख रहे हैं.

वीडियो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मेकअप करते हुए दिखाया गया है. इस मेकअप के लिये वो लगातार तीन घंटे तक एक ही जगह पर बैठे दिखे. तीन घंटे बाद जब नवाजुद्दीन ट्रांसजेंडर के रूप में रेडी हुए, तो उनका लुक हैरान देने वाला था. हालांकि, ये हैरानी अच्छी वाली है. मेकअप के बाद नवाजुद्दीन को देख कर कोई नहीं कहेगा कि ये नवाजुद्दीन हैं. यानी उन्हें पहली नजर में पहचानना बेहद मुश्किल हो रहा है.

फैंस ने किया रिएक्ट

इससे पहले फिल्म 'हड्डी' का पोस्टर शेयर किया गया था. पोस्टर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को महिला के रूप में देख कर लोग अपनी आंखें मसलने पर मजबूर थे. वहीं अब वीडियो देख कर क्लीयर हो गया कि पर्दे पर नवाजुद्दीन अपने रोल से छा जाने वाले हैं. 3 घंटे से ज्यादा समय के बाद जब वो तैयार हुए, तो पता चला कि इस रोल के लिये वो कितनी मेहनत कर रहे हैं. नवाजुद्दीन के फैंस 'हड्डी' में उन्हें ट्रांसजेंडर के रूप में देखने के लिये बेहद एक्साइडेट नजर आ रहे हैं.

