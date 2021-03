एक्टर मनोज बाजपेयी को हुआ कोरोना, रोक दी गई फिल्म की शूटिंग

एक्टर मनोज बाजपेयी कोरोना का शिकार हो गए हैं. उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई है. इस समय एक्टर ने खुद को क्वारंटीन कर रखा है. बताया जा रहा है कि एक्टर के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से फिल्म की शूटिंग भी रोक दी गई है. इस सिलसिले में फिल्म की टीम की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है. उम्मीद जताई गई है कि एक्टर जल्द फिट हो जाएंगे.

मनोज बाजपेयी को हुआ कोरोना

बयान में बताया गया है- मनोज Despatch फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसके रॉनी स्क्रूवाला निर्माता है. एक्टर इस समय रीकवर हो रहे हैं. उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर रखा है और वे तमाम सावधानियां बरत रहे हैं. हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं. मालूम हो कि मनोज से पहले Despatch फिल्म के डायरेक्टर कानू बहल भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं. ऐसे में अब मनोज का भी वायरस से संक्रमित होना तमाम फैन्स को टेंशन में डाल गया है.

Actor Manoj Bajpayee has tested positive for #COVID19 & is in self-quarantine at his home, his team releases a statement.



