'पिता समान डायरेक्टर ने की KISS करने की कोशिश', मालती चहर का खुलासा, झेला कास्टिंग काउच

क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और एक्ट्रेस मालती चाहर ने कास्टिंग काउच का दर्दनाक सच बताया. बिग बॉस 19 फेम मालती ने खुलासा किया कि एक डायरेक्टर ने उनके साथ बदतमीजी की, वहीं एक उम्रदराज फिल्ममेकर ने उन्हें जबरदस्ती किस करने की कोशिश की थी.

मालती चहर ने बताया कास्टिंग काउच का दर्दनाक सच (Photo: Instagram @maltichahar)
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर हाल ही में बिग बॉस 19 में नजर आई थीं. वो अनिल शर्मा की जीनियस फिल्म से डेब्यू कर चुकी हैं. मालती ने हाल ही में खुलासा किया कि वो इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं. उनके साथ एक डायरेक्टर ने बदतमीजी की तो वहीं एक उम्रदराज फिल्म मेकर ने जबरदस्ती किस करने की कोशिश की थी. 

कास्टिंग काउच पर मालती का खुलासा

मालती ने बताया कि उन्हें इन इंसीडेंट्स ने काफी दुख पहुंचाया है. ये सब तब हुआ जब वो इंडस्ट्री में नई-नई थीं, अपने करियर की शुरुआत कर रही थीं. मालती ने सिद्धार्थ कनन से बातचीत में बताया कि इन सब हादसों से उन्हें सबक मिल गया कि इंडस्ट्री में कभी कोई अपना नहीं होता.

मालती ने कहा- हां, कभी कभी ऐसा हुआ है. मैंने मेरे पापा को भी कहा है कि एक-दो बार लोगों ने चांस मारा होगा. लेकिन कोई उस लिमिट से आगे नहीं गया. लोग यहां बहुत स्मार्ट हैं. वो आपका नेचर जान जाते हैं. एक दो लोगों ने बातें की, एक ने तो बदतमीजी भी की, लेकिन बाकी समझदार निकले, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं. जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूं, मेरे पापा एयरफोर्स में रहे हैं तो मेरी बातों में सब झलकता है.

उम्रदराज डायरेक्टर ने की kiss करने की कोशिश

वहीं एक और पॉपुलर डायरेक्टर ने अपने ऑफिस में मालती को kiss करने की कोशिश की थी. वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अक्सर उनसे मिलती थीं, तो जब काम खत्म हो गया तो मालती ने उन्हें साइड से हग किया, बदले में डायरेक्टर ने उन्हें लिप्स पर kiss करने की कोशिश की. मालती ने कहा कि- मैं सन्न रह गई थी. मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ. मैंने उन्हें वहीं चुप करा दिया और फिर कभी नहीं मिली. वो काफी उम्रदराज हैं, मैं उन्हें पिता समान मानती थी. उस इंसीडेंट ने मुझे सीख दी कि किसी को बाप नहीं मानना है. सबसे बचके रहो. मुझे नहीं लगा था कि उस उम्र का इंसान भी ऐसा कर सकता है. मुझे बहुत गुस्सा आया था.

कॉम्प्रोमाइज नहीं तो काम नहीं

मालती आगे बोलीं- लेकिन क्या होता है कि जब लोग समझ जाते हैं तो काम नहीं देते. अब लुक टेस्ट भी हो गया, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, ये उन्हें पता है. तो आपको बिना मतलब के लास्ट मिनट रिप्लेस कर दिया जाता है. ये तो बहुत हुआ है मेरे साथ.पर कभी किसी ने हद पार नहीं की, इंडस्ट्री में लड़कियों के हाथ में बहुत कुछ होता है. आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि लड़के तो चांस मारेंगे ही. अपनी पावर पोजिशन का इस्तेमाल करेंगे ही. लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आपको उनके आगे नहीं झुकना है. मेरे पापा ने भी कहा था, तुम पढ़ी-लिखी हो, तो अगर कुछ ना हो पाए तो घर वापस आ जाना. कुछ और मत सोचना.  

मालती ने आगे बताया कि मुझ पर कभी कास्टिंग वालों ने तो चांस मारा ही नहीं, मेरे बैकग्राउंड से वो वाकिफ थे. एक बार एक डायरेक्टर ने ट्राय किया था. लेकिन बहुत शुरू शुरू की बात है. अभी तो कोई ऐसा नहीं करता, क्योंकि जानते हैं कि बैंड बज जाएगी. ऐसे लोग हिंट्स देते हैं. डायरेक्टली तो इंडस्ट्री में कोई बोलता ही नहीं. 

जब डायरेक्टर ने कमरे में बुलाया

मालती ने बताया कि एक बार एक साउथ डायरेक्टर से मीटिंग हुई थी, उन्होंने होटल का रूम नंबर दिया था, अकेले मिलने के लिए. लेकिन मालती वहां गई ही नहीं. जब सवाल हुआ तो मालती ने कहा कि- मुझे रूम नंबर क्यों दिया. मीटिंग करनी है तो बाहर कहीं सबके साथ मिल लेते हैं. उन्होंने कहा कि- अरे मालती ऐसा नहीं होता इंडस्ट्री में. तो मैंने कहा- आप समझा दो, मुझे नहीं पता. 

