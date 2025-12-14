scorecardresearch
 
दूसरी शादी को तैयार महिमा चौधरी, तलाक बना अड़चन, बोलीं- बेटी को...

एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने अपनी दूसरी शादी को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि भले ही उनकी पहली शादी सफल नहीं रही, लेकिन आज भी उन्हें शादी के रिश्ते पर पूरा भरोसा है. सिंगल पेरेंट बनने की चुनौतियों, बेटी अरियाना की परवरिश और परिवार के सपोर्ट पर भी महिमा ने दिल से बातें शेयर कीं.

महिमा चौधरी करेंगी दूसरी शादी (Photo: Instagram @mahimachaudhry1)
एक्ट्रेस महिमा चौधरी की हाल ही में दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी रिलीज हुई. फिल्म को भले ही बॉक्स ऑफिस पर खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन कहानी की खूब तारीफ हुई. फिल्म में 52 साल की महिमा की दूसरी शादी होती है. लेकिन रियल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस असल में दूसरी बार घर बसाने को तैयार हैं. हाल ही में उन्होंने इस बारे में बात की. 

शादी में है गहरा विश्वास

महिमा की एक बेटी है- अरियाना चौधरी. उन्होंने बताया कि उम्र के इस पड़ाव पर वो जरूर दूसरी शादी के बारे में सोचती हैं. वो भी तब जब वो लोगों की आंखों में फिल्म देखने के बाद एक अलग उम्मीद देख रही हैं. इस बारे में चर्चा होती देख रही हैं. महिमा बताती हैं कि भले ही उनकी पहली शादी चल नहीं पाई लेकिन उनका इस बंधन पर से विश्वास नहीं उठा है. उन्हें मौका मिला तो वो जरूर ये करना चाहेंगी. लेकिन इस मामले में अब भी एक अड़चन है. 

एनबीटी से बातचीत में महिमा ने शादी को लेकर बात की और कहा- मैंने अपने माता-पिता की लंबी शादी देखी थी और उसमें इतना प्रेम था, तो मैं तलाक के बारे में सोचती ही नहीं थी. मैं जब भी किसी के ड‍िवोर्स के बारे में सुनती थी, तो मुझे लगता शायद किसी एक ने इस शादी को बचाने की उतनी कोशिश नहीं की होगी. मैं इनकी जगह होती तो बहुत ट्राई करती. मगर जब मुझ पर बीती तो अहसास हुआ.

'मैं तब उतनी मजबूत नहीं थी, मगर हां, मेरे पास एक सपोर्टिव फैमिली थी. मेरी मां ने मुझे सपोर्ट किया. मेरी नानी ने मुझे हिम्मत दी. वो बोलीं कि ठीक है, बच्चे हम पाल लेंगे.'

सिंगल पेरेंट होने का दर्द  

महिमा ने आगे बताया कि वो शादी करना चाहती हैं लेकिन इसमें एक रुकावट है. वो बोलीं- अभी तक मेरा तलाक नहीं हुआ है. मेरा डिवोर्स पेंडिंग है. मगर दोबारा शादी करने के बारे में बिलकुल सोचती हूं मैं, और अब तो और ज्यादा सोच रही हूं, जबसे मेरी इस फिल्म की शादी वाला फोटो वायरल हुआ है. लोग मेरी दूसरी शादी की उम्मीद कर रहे हैं. मैं उन लोगों में से हूं, जो एक बार में हार नहीं मानते. मैं शादी के बंधन में यकीन करती हूं. मेरा मानना है कि दो लोग मिलकर जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं. ये सपोर्ट सिस्टम जरूरी होता है, होना चाहिए.

सिंगल पेरेंट होने के नाते महिमा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इस पर एक्ट्रेस ने कहा- चुनौतियां तो होती हैं, मगर मेरी बेटी अरियाना अपने ग्रैंड पैरेंट्स के साथ पली-बढ़ी है, तो उसकी इतनी डिमांड्स नहीं होती. वो बचपन से ही समझदार और संवेदनशील है. उसने मुझे कभी किसी मुश्किल सिचुएशन में नहीं पड़ने दिया.

महिमा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ चुकी हैं. उन्होंने परदेस फिल्म से डेब्यू किया था.

---- समाप्त ----
