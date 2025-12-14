scorecardresearch
 
विदेश में पली-बढ़ी एक्ट्रेस लॉरेन ने हिंदू रीति-रिवाज से की गृह प्रवेश पूजा, बोलीं- भारत ने बदल दिया...

एबीसीडी फेम लॉरेन गोटलिब की जिंदगी में खुशियां लगातार बढ़ रही हैं. जून 2025 में शादी के बाद अब उन्होंने नया घर खरीदा और पूरे हिंदू रीति-रिवाजों से गृह प्रवेश पूजा की. अमेरिका में जन्मीं लॉरेन ने बताया कि कैसे भारत की संस्कृति, स्पिरिचुअलिटी और संस्कार उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं.

लॉरेन हिंदू रीति-रिवाज के मुताबिक किया गृह प्रवेश (Photo: Instagram @laurengottlieb)
वरुण धवन-श्रद्धा कपूर स्टारर एबीसीडी फिल्म फेम लॉरेन गोटलिब की जिंदगी में खुशियां लगातार दस्तक दे रही हैं. वो इसका श्रेय स्पिरिचुअलिटी और भगवान के प्रति अपनी आस्था को देती हैं. एक्ट्रेस की हाल ही में जून 2025 को शादी हुई थी. इसके बाद अब एक्ट्रेस ने अपना नया घर खरीदा. इसकी गृह प्रवेश पूजा लॉरेन ने पूरे हिंदू रीति-रिवाज से की. जबकि वो क्रिश्चियन मूल की हैं. उनके पति टोबियास जोन्स भी ब्रिटिश ऑथर हैं. 

हिंदु रीति-रिवाज से किया गृह प्रवेश

लॉरेन ने पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की. उन्होंने बताया कि भले ही वो अमेरिका में जन्मी और पली-बढ़ीं. लेकिन जबसे एक्ट्रेस भारत आईं वो यहां के संस्कारों के रंग में रंग गईं. लॉरेन वीडियो में फोटोज-वीडियोज में दरवाजे पर शुभ-लाभ लिखकर हाथ में कलश लिए गृह प्रवेश करती दिखीं. 

साथ ही लॉरेन ने अपनी फीलिंग्स को बयां करते हुए लिखा- जिस पल मैंने अपने घर की चाबियां हाथ में लीं, उसी पल मेरी सोच में एक नया बदलाव आने लगा. धीरे-धीरे मेरा परिचय ज्योतिष, वास्तु और पूजा से हुआ. ये ऐसे रास्ते थे, जिन पर मैंने पहले कभी सोच-समझकर कदम नहीं रखा था. लेकिन जब भगवान मेरे सामने कुछ रखते हैं, तो मैंने उसे खुले दिल से अपनाना सीख लिया है- बिना किसी विरोध के, पूरे भरोसे के साथ.

''मेरे लिए इस नए अध्याय की शुरुआत सोच-समझकर करना बहुत जरूरी था. सम्मान और श्रद्धा के साथ अपनी जड़ें जमाना, कृतज्ञता के साथ इस घर में कदम रखना, सही ऊर्जा और अपने लोगों के बीच. मैं सिर्फ सही कदम से नहीं, बल्कि सही भावना के साथ शुरुआत करना चाहती थी और मैंने वही किया. मैं भले ही विदेश में पली-बढ़ी एक लड़की हूं, लेकिन सालों में, भारत में बिताए समय और जिंदगी ने मुझे बदल दिया है. यहां की संस्कृति, रीति-रिवाज और लोग मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं. कई मायनों में भारत अब मुझे दुनिया की किसी भी जगह से ज्यादा अपना लगता है.''

स्पिरिचुअलिटी पर दिया जोर

लॉरेन ने आगे लिखा- ये मेरी यात्रा को सम्मान देने जैसा है. अपने रास्ते पर भरोसा करना. जो कुछ भी सामने आ रहा है, उसे खुशी-खुशी अपनाना. मुझे पूरे यकीन के साथ लगता है कि मैं बिल्कुल वहीं हूं, जहां मुझे होना चाहिए, और बिल्कुल सही समय पर हूं. और दिल से महसूस होता है कि आगे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और जिंदगी के इस नए दौर के लिए बहुत कुछ सुंदर आने वाला है. यहां होने के लिए, मुझे देखने और मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद. कृपया अपना प्यार, अपनी दुआएं और आशीर्वाद मेरे लिए भेजते रहें. आगे जो आने वाला है, उसमें आपको साथ लेकर चलने का मुझे बेसब्री से इंतजार है.

लॉरेन ने जताया आभार

लॉरेन को नए घर और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए खूब बधाई मिली. वो इससे बहुत खुश हुईं. एक्ट्रेस ने सबको धन्यवाद देते हुए कहा- मुझे मिल रहे इतने सारे प्यार से मैं सच में बहुत भावुक और खुश हूं. आपके मैसेज, कॉल्स, डीएम्स, व्हाट्सऐप—सब कुछ. आपने मेरा दिल खुशी से भर दिया है. खुले दिल से मुझे दोबारा अपनाने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. मुझे आप सबको गर्व महसूस कराने का पूरा उत्साह है. आइए, आगे की इस खूबसूरत यात्रा को हम साथ मिलकर शुरू करें. सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है.

