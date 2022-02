KRK ने Gangubai Kathiawadi को Russia-Ukraine War से जोड़ा, बताया कैसी है फिल्म?

अपने विवादित बयान और रिव्यू की वजह से सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाए रहने वाले केआरके एक बार फिर हाजिर हैं. 25 फरवरी को रिलीज हुई आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी का उन्होंने रिव्यू किया है. हमेशा की तरह केआरके को ये फिल्म भी पसंद नहीं आई है. उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी को बुरी फिल्म बताया है.

केआरके को पसंद नहीं आई आलिया की फिल्म

वैसे केआरके ने तो कमाल ही कर दिया. फर्स्ट हाफ देखकर उन्होंने आलिया की गंगूबाई को रूस और यूक्रेन की जंग से जोड़ दिया. केआरके ने कहा कि फर्स्ट हाफ देखने के बाद उनका दिमाग हिल गया. सेकंड हाफ देखना रूस और यूक्रेन के जंग जैसा है. लेकिन ये जंग वो लड़ेंगे. वो सिरदर्द की दो टैबलेट खाएंगे और मूवी जरूर देखेंगे. वे बोले- फर्स्ट हाफ टॉर्चर है लेकिन मैं सेकंड हाफ देखूंगा, भले ही मैं पागल हो जाऊं. केआरके ने खुद को देशभक्त क्रिटिक बताया.

Congrts to #AliaBhatt #SanjayLeelaBhansali and Jayantilal Gada for earthshattering opening of #GangubaiKathiawadi. When I said before the release only that it will be a biggest disaster of the year then Producers would have accepted my prediction and release it on #OTT.