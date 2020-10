पुलिस समन के बाद भी पूछताछ में शामिल नहीं होगीं कंगना, वकील ने बताई वजह

मुंबई पुलिस की FIR के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को 26 और 27 अक्टूबर को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया था. लेकिन अब कंगना रनौत के वकील की तरफ से बताया गया है कि एक्ट्रेस और उनकी बहन पूछताछ में शामिल नहीं हो पाएंगी. इस समय कंगना हिमाचल में अपने भाई की शादी में बिजी हैं.

पूछताछ शामिल नहीं होंगी कंगना रनौत

सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है. रिजवान बताते हैं- मेरी क्लाइंट कंगना रनौत और रंगोली चंदेल 26 और 27 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन नहीं आ पाएंगी. अभी इस समय कंगना के छोटे भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं. समन को लेकर जवाब दे दिया गया है और हमने 15 नवंबर के बाद का समय मांगा है.

मतलब कंगना रनौत अब सीधे दिवाली के बाद ही इस पूछताछ में शामिल होने का मन बना रही हैं. वैसे कंगना रनौत के वकील ने बताया है पुलिस तक उनका ये जवाब पहुंच चुका है. कानून को ध्यान में रखते हुए सभी फैसले लिए जाएंगे. वकील ने जोर दिया है कि वे अपनी क्लाइंट को बचाने के लिए हर कानूनी रास्ता जरूर अपनाएंगे. कंगना के वकील की तरफ से विस्तार से कुछ भी नहीं बताया गया है.

My clients Ms. Kangana Ranaut & Ms. Rangoli Chandel will not be attending the Police Station on 26th & 27th because of Wedding preparations & on going functions in their hometown concerning their younger brother. I have responded to the summoms & sought time after 15th of Nov — Advocate Rizwan Siddiquee (@RizwanSiddiquee) October 25, 2020

Yes the #police have received my reply to their summons on behalf of my clients. Process of law is being followed to ensure no prejudice is caused to anyone. pic.twitter.com/98pzB15Vbo — Advocate Rizwan Siddiquee (@RizwanSiddiquee) October 25, 2020

Process of law will continue to be followed at every stage to respond, protect and defend my clients. However it is not prudent to share all details on public platform. Hope all of you are mature enough to understand.



Need Cooperation from all of you. — Advocate Rizwan Siddiquee (@RizwanSiddiquee) October 25, 2020

क्या है पूरा विवाद?

मालूम हो कि कंगना रनौत पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है. एक्ट्रेस पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के भी आरोप लगे हैं. इसके बाद कोर्ट आदेश पर मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस के खिलाफ FIR दर्ज कर अपनी जांच शुरू की है. इसी कड़ी में पुलिस की तरफ से कंगना और रंगोली को समन भी भेजा गया था. लेकिन लंबे समय से कंगना ने इस समन को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, बल्कि वे सोशल मीडिया पर ट्वीट कर मुंबई पुलिस की खिल्ली उड़ा रही हैं. वे उन्हें पप्पू सेना कहकर संबोधित कर रही हैं. एक्ट्रेस का हर तंज वायरल हो रहा है और एक नए विवाद को जन्म दे रहा है. ऐसे में जब मुंबई पुलिस की इस पूछताछ में वे शामिल होंगी, तब ये मामला और गरमा जाएगा और इस पर जमकर राजनीति भी होती दिख जाएगी.