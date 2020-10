बचपन की यादों में खोईं कंगना रनौत, सोशल मीडिया पर शेयर कीं खास तस्वीरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले कुछ वक्त से अपने मनाली स्थित घर पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. कंगना रनौत थलाइवी की अपनी शूटिंग करने के बाद मनाली में अपने भाई का फंक्शन अटेंड करने आई थीं. कंगना मनाली हाल ही में अपने बचपन की यादें ताजा करती नजर आईं. उन्होंने इस नॉस्टैल्जिक मोमेंट की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं.

कंगना रनौत ने तीन तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें से पहली तस्वीर मुरब्बे की है और दूसरी तस्वीर में वह मुरब्बा खाती नजर आ रही हैं. तीसरी तस्वीर में कंगना रनौत ने पेड़ पर लगे नींबुओं की तस्वीरें साझा की हैं. कंगना रनौत ने तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, "माता पिता के घर पर अपने बचपन की यादें ताजा करते हुए."

Reviving childhood memories at parents house, who all know this murabba? Galgal Khatta ( Citron) mixed with lots of green chillies, fresh coriander, salt and sugar, this will send chills through your nerves in more ways than you can handle ha ha try it ❤️ pic.twitter.com/3YQHXX5TDw