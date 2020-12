हॉलीवुड एक्ट्रेस गैल गडोट ने शाहीन बाग की दादी को बताया वंडर वुमन, शेयर की तस्वीर

हॉलीवुड की वंडर वुमन, एक्ट्रेस गैल गडोट ने साल 2020 को अलविदा कहने का अपना तरीका ढूंढ निकाला है. गैल इस साल बिताए कुछ यादगार दिनों की फोटोज शेयर कर 2021 में एंट्री करने की तैयारी कर रही है. इस मौके पर गैल गडोट ने अपनी जिंदगी की वंडर वीमेन की फोटोज को शेयर किया है. उनकी इस लिस्ट में शाहीन बाग़ वाली दादी भी शामिल है. इन फोटोज को शेयर करते हुए गैल ने #MyPersonalWonderWomen का इस्तेमाल किया.

गैल ने बताया कौन हैं उनकी वंडर वीमेन

फोटोज शेयर करते हुए गैल गडोट ने लिखा, ''2020 को अलविदा कहते हुए. मेरी #MyPersonalWonderWomen को मेरा ढेर सारा प्यार. इसमें से कुछ मेरी करीबी हैं जो मेरा परिवार, मेरी दोस्त हैं. कुछ प्रेरणादायक महिलाएं हैं, जिनके बारे में मुझे जानकार अच्छा लगा. और कुछ वो महिलाएं हैं जिनसे मैं भविष्य में मिलने की उम्मीद रखती हूं. हम साथ मिलकर बेहतरीन काम कर सकते हैं. आप भी अपनी वंडर वीमेन को मेरे साथ शेयर करें.''

गैल गडोट द्वारा शेयर की गई फोटोज में उनके साथ काम करने वाली महिलाएं, परिवार की महिलाएं और दोस्त हैं. इसके अलावा फिल्म वंडर वुमन की डायरेक्टर पेटी जेन्किन्स, शाहीन बाग की 82 वर्षीय दादी बिलकिस बानो, वंडर वुमन में गैल की स्टंट डबल रहीं Christiaan Bettridge संग अन्य महिलाएं हैं.

ऋतिक रोशन ने की थी वंडर वुमन 1984 की तारीफ

फिल्म वंडर वुमन 1984 की बात करें तो इस फिल्म को क्रिसमस 2020 के मौके पर रिलीज किया गया था. यह फिल्म दुनियाभर में पसंद की जा रही है. हालांकि इसे जैसा रिस्पॉन्स मिलने के आसार थे उससे कम ही तारीफ मिल पाई है. बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन भी सिनेमाघर में अपने परिवार संग गैल गडोट की इस फिल्म को देखने गए थे.

फिल्म देखने के बाद ऋतिक ने गैल गडोट और उनकी टीम की तारीफ की थी. उन्होंने बताया था कि वंडर वुमन 1984 को उन्होंने और उनके बच्चों ने कितना एन्जॉय किया. इसके जवाब में गैल ने खुशी जताते हुए ऋतिक रोशन को शुक्रिया कहा था.

So glad you enjoyed the movie @iHrithik! Wishing you and yours a happy holiday.