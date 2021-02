किसान आंदोलन को लेकर विदेशी दखलअंदाजी से भारत सरकार तो नाराज नजर आ ही रही है, बॉलीवुड के भी कई बड़े सेलेब्स इस पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. इस लिस्ट में अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन तक, कई ऐसे सेलेब्स शामिल हैं जिन्होंने खुलकर इसके खिलाफ बोला है. अब इस लिस्ट में एक्टर सुनील शेट्टी का नाम भी जुड़ गया है जिन्होंने देश के आंतरिक मामलों में विदेशियों की दखलअंदाजी को गलत बताया है.

विदेशी दखलअंदाजी से सुनील शेट्टी नाराज

आजतक से बातचीत करते हुए सुनील ने जोर देकर कहा है कि किसानों का मुद्दा देश सुलझाने में सक्षम है, किसी बाहरी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है. वे कहते हैं- हमारे देश के किसानों और सरकार के बीच कृषि कानूनों के मसले पर विदेशी लोगों की दखलअंदाजी का कोई मतलब नहीं. ये हमारा घरेलू मामला है. हम खुद ही निपट लेंगे. मेरी ये प्रार्थना और इच्छा है कि इसका हल बातचीत से जल्दी निपट जाए. वहीं सुनील शेट्टी ने उन तमाम लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है जो भारत की इमेज खराब करने में लगे हुए हैं.

We must always take a comprehensive view of things, as there is nothing more dangerous than half truth. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda @hiteshjain33 https://t.co/7rNZ683ZAU