कंगना पर दिलजीत का पलटवार, तुझ पर गाना बनाने का दिल नहीं करता, अब बोर मत करना

बॉलीवुड एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ के गाने पर घमासान मचा हुआ है. दिलजीत के गाने रीरी पर कंगना रनौत के कमेंट के बाद अब उस पर दिलजीत का रिएक्शन भी आ गया है. दिलजीत ने अपने ट्वीट में लिखा, "2 रुपये.? अपनी वाली जॉब मुझे मत बताओ. ऐसे गाने तो आधे घंटे में बना लेते हैं हम. तुझ पर बनाने का दिल नहीं करता है. मिनट तो 2 ही लगेंगे. हर जगह तो तुझे बोलना होता है. जा यार बोर ना कर. काम कर अपना."

कंगना ने क्या कहा था.?

दिलजीत दोसांझ ने जब इस गाने का पोस्टर शेयर किया तब कंगना ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, "इसको भी अपने 2 रुपये बनाने हैं, ये सब कब से प्लान हो रहा है? एक महीना तो कम से कम लगेगा एक वीडियो के लिए तैयारी करने और उसका अनाउंसमेंट करने में, और लिब्रू चाहता है कि हम यकीन कर लें कि ये सब ऑर्गेनिक है." बता दें कि ये सारा घमासान रिहाना के किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के बाद शुरू हुआ है.

