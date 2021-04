वैक्सीन की हो रही कमी तो सोनू सूद को दे दो लगाने का जिम्मा, कुब्रा सैत का ट्वीट वायरल

कोरोना वायरस संक्रमण के मामले भारत में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कई जगहों पर लोगों को वैक्सीन की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच सैक्रेड गेम्स फेम एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने कहा है कि लोगों को वैक्सीन लगाने का काम सोनू सूद पर छोड़ दिया जाना चाहिए.

बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने लॉकडाउन में बेहिसाब मजबूर लोगों की मदद की थी. उन्होंने प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक वापस पहुंचने में मदद की और आज भी वह किसी न किसी तरह से लोगों की हेल्प करते रहते हैं. कुब्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, "देश को वैक्सीन लगाने का काम सोनू सूद पर छोड़ देना चाहिए. चीयर्स."

बता दें कि सरकार द्वारा देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किए जाने के बाद जहां करोड़ों मजदूरों को अपने घरों के लिए पैदल ही रवाना होना पड़ा वहीं ज्यादातर सरकारों और नेताओं की ओर से इस तबके के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाया गया. ऐसे में सोनू सूद उम्मीद की किरण बनकर लोगों के सामने आए थे. सोनू के इस नेकदिल काम की वजह से ही उन्हें 'मसीहा' टाइटल उनके फैन्स ने दिया था.

Leave it to Sonu Sood to vaccinate India.

Cheers.