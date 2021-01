क्यों ट्रेडमिल पर 21 किमी चले अक्षय कुमार? पानी की समस्या बनी वजह

लगातार विकास की ओर बढ़ते भारत में आज भी कई इलाकों में पीने का पानी प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है. कई दूर दराज गांवों और कस्बों में आज भी महिलाओं का पीने का साफ पानी प्राप्त करने के लिए मीलों तक पैदल चलना पड़ता है. उन महिलाओं की इसी तकलीफ को समझने के लिए एक्टर अक्षय कुमार 21 किलोमीटर तक पैदल चले.

मिशन पानी के Mission Paani Waterthon का हिस्सा बनते हुए अक्षय कुमार ने 21 किलोमीटर तक ट्रेडमिल पर पैदल चलकर ये मैसेज दिया कि तमाम औरतों को आज भी सिर्फ साफ पानी पाने के लिए हर रोज ऐसा करना पड़ता है. मिशन पानी के ट्विटर हैंडल से अक्षय कुमार की वो तस्वीर ट्वीट की गई है जिसमें वह ट्रेड मिल पर चलते नजर आ रहे हैं.

मिशन पानी ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, "अक्षय कुमार 21 किलोमीटर तक ट्रेडमिल पर चले ताकि उन महिलाओं की तकलीफ समझ सकें जो हर रोज सिर्फ पीने का साफ पानी प्राप्त करने के लिए 21 किलोमीटर तक चलती हैं." अक्षय कुमार ने कहा कि जहां मैराथन दौड़ने वालों को हर कुछ किलोमीटर पर पानी उपलब्ध होता है वहीं इन इलाकों में पानी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है.

