Bigg Boss 16: ' इमेज की धज्जियां उड़ चुकी हैं', अर्चना गौतम की हरकतों से तंग हुए सलमान, फिनाले से पहले करेंगे शो से बाहर?

इस हफ्ते बिग बॉस में बहुत कुछ नया देखने को मिला. एक तरफ अर्चना गौतम और विकास मानकतला की फाइट हुई. वहीं दूसरी ओर सौंदर्या शर्मा और श्रीजिता डे को कैमरे पर लिपलॉक करते देखा गया. कंटेस्टेंट्स हर वीक कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं, जिससे सलमान खान का पारा हाई हो जाता है. इस वीकेंड का वार सलमान खान, अर्चना गौतम की क्लास लगाते नजर आएंगे.

अर्चना गौतम पर फूटा सलमान का गुस्सा

'वीकेंड का वार' का प्रोमो आ चुका है. वीडियो में सलमान खान, अर्चना गौतम पर भड़कते नजर आ रहे हैं. सलमान खान, अर्चना से कहते हैं, 'आप झगड़े में सीधे मां-बाप पर चली जाती हैं.' अर्चना कहती हैं, 'ये सब मेरे पीछे पड़ते हैं.' इसके बाद सलमान खान कहते हैं, 'इन सब हरकतों की वजह से आपकी इमेज की धज्जियां उड़ चुकी हैं. जब मैं सबके खिलाफ जाकर आपको दोबारा घर के अंदर लाने की ताकत रखता हूं, तो बाहर निकालने की भी ताकत रखता हूं.'

Salman in previous episodes :- na @BiggBoss or nahi me aapko bahar nikal sakte, sirf janta nikal sakti



Salman in promo :- me aapko bahar nikalne ki taqat rakhta hu😭😂



Audience be like- ham kya samje🥺🤣#ArchanaGautam #BiggBoss16 #Bb16 @EndemolShineIND courtesy - @ColorsTV pic.twitter.com/eHAfqFQF2Y