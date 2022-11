Bigg Boss16: करोड़ों के मालिक हैं 3 फुट के Abdu Rozik, कभी सड़कों पर गाकर कमाते थे पैसे, देखें Video

Bigg Boss16 Abdu Rozik: 19 साल के अब्दू रोजिक बिग बॉस के इतिहास में पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं, जो अपनी क्यूटनेस से हर किसी का दिल जीत लेते हैं. नन्हे अब्दू बिग बॉस 16 में अपने चार्म से फैंस को दीवाना बना रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शो में आज ब्रांडेड कपड़ों और जूतों में दिखने वाले अब्दू एक समय पर आर्थिक तंगी से जूझ चुके हैं.

मुश्किल हालातों का सामना कर चुके हैं अब्दू

तजाकिस्तान के अब्दू रोजिक आज भले ही लग्जूरियस लाइफ जीते हैं. लेकिन एक समय पर अब्दू रोजिक आर्थिक तंगी से जूझ चुके हैं. उनके घर के हालात पहले ठीक नहीं थे और इसका सबूत है अब्दू रोजिक का ये वायरल वीडियो है.

सोशल मीडिया पर अब्दू का एक पुराना वीडियो शेयर किया जा रहा है. ये वीडियो अब्दू के बचपन का है. आप देख सकते हैं कि अब्दू फलों की दुकान के सामने खड़े होकर गाना गा रहे हैं. अब्दू के गाने से खुश लोग उन्हें पैसे दे रहे हैं.

नन्हे अब्दू का ये वीडियो वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है. अपने घर के मुश्किल हालातों को देखते हुए अब्दू ने बचपन में ही सड़कों पर गाना शुरू कर दिया था और इस तरह वो वैसे कमाते थे. अब्दू ने अपनी छोटी उम्र और छोटे कद को कभी अपने सपनों में अड़चन नहीं बनने दिया. तमाम मुश्किलों के बाद भी नन्हे अब्दू मेहनत करते रहे और आज अपने दम पर अब्दू ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. वे दुनियाभर में फेमस हैं.

#AbduRozik an inspiration for everyone. From nowhere to Everywhere. pic.twitter.com/y6dzC0lGho