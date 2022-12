अब्दू रोजिक को साजिद खान ने गलत ढंग से छुआ! सलमान खान से एक्शन लेने की उठी मांग

बिग बॉस के घर में इन दिनों मजाक के नाम पर अब्दू रोजिक को बुली किया जा रहा है. अब्दू रोजिक शो के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक हैं. अब्दू ना सिर्फ जनता, बल्कि सलमान खान के भी फेवरेट हैं. पर आज कल साजिद खान गैंग जिस अब्दू रोजिक को ट्रीट कर रहा है. वो फैंस को बिल्कुल भी गंवारा नहीं है. बिग बॉस अपनी आवाज उठाएं ना उठाएं, लेकिन सोशल मीडिया ने अब्दू के लिये आवाज उठानी शुरू कर दी है.

एम सी स्टैन ने दबाई अब्दू की आवाज

बिग बॉस हॉउस में अब्दू सबसे छोटे, लेकिन समझदार कंटेस्टेंट हैं. अब्दू को पता है कि कब, कहां और किससे कैसेे बातें करनी है. घर में कोई उदास हो, तो अब्दू ही सबसे पहले उस कंटेस्टेंट को झप्पी देने पहुंचते हैं. पर पिछले कुछ दिनों से बिग बॉस के घर में अब्दू के साथ ठीक नहीं हो रहा है. हाल ही के एक एपिसोड में एमसी स्टैन, शिव ठाकरे से कुछ बात कर रहे होते हैं. दोनों के बीच अब्दू आते हैं और मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं. अब्दू उस मुद्दे पर बात करने की सोचते ही हैं. इतने में एमसी स्टैन उन पर जोर से चिल्ला देते हैं.

एमसी स्टैन ने आज तक किसी से ऐसे बात नहीं की थी. जिस आवाज में उन्होंने अब्दू को चिल्लाया, उनका रोना निकल आया. यहां भी अब्दू की समझदारी देखिये. रोने के बजाए उन्होंने अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लिया. इसके लिये अब्दू रोजिक की हर कोई तारीफ कर रहा है.

साजिद ने अब्दू को किया गलत टच

अब्दू रोजिक अगर बिग बॉस हाउस में सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर करते हैं, तो वो साजिद खान हैं. अब्दू के लिये साजिद खान उनके ब्रो यानी भाई की तरह हैं. पर लगता है कि साजिद ने अब्दू के प्यार को ज्यादा ही हल्के में लेने लगे हैं. इसलिए लेटेस्ट एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के दौरान साजिद ने अब्दू को गलत ढंग से छूने की कोशिश की. साजिद की इस हरकत को भले ही बाकी घरवालों ने मजाक समझा, लेकिन शो के फैंस उनकी इस हरकत से काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं. फैंस का कहना है कि अब्दू, साजिद पर अंधविश्वास करते हैं. वहीं साजिद उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं.

Once a pervert always a PERVERT Once a molester always a MOLESTER I urge @Abdurozikmusic ‘s family to talk to @BeingSalmanKhan @BiggBoss to immediately remove #Sajid from #AbdulRozik ‘s vicinity. Worried abt this 19 yr old boy who blindly trusts this pervert #StopBullyingAbdu pic.twitter.com/TfhQ0YgACb

अब्दू को किया गया बुली

अब्दू रोजिक, निम्रत को पसंद करते हैं. ये बात वो अपने दोस्तों से शेयर भी कर चुके हैं. निम्रत के बर्थडे पर खुश करने के लिये अब्दू उन्हें सरप्राइज देने की सोचते हैं. इस मौके पर साजिद खान और उनकी मंडली अब्दू रोजिक की बैक पर एक गंदा सा मैसेज लिखती है. अब्दू को लगता है कि ये सब देख कर निम्रत खुश होंगी. निम्रत खुश हुईं भी, लेकिन वो ये भूल गए कि अपनी दोस्त को खुश करने के लिए उनका ही मजाक बन गया.

Sajid and abdu are bffs according to abdu. So how can you guys expect hms to react, they're inside we can't judge them and for them they are bffs so they don't want to create rift betweem them#NimritKaurAhluwalia #ShivThakare #MCStan #AbduRozik #StopBullyingAbdu #BB16 pic.twitter.com/2AEzNHc77e