3 फुट के अब्दू का बिग बॉस बना रहे मजाक, जब उठे सवाल तो खुद को बताया सही

बिग बॉस के घर में फेयर और अनफेयर ये दो शब्द रोज सुनाई देते हैं. कंटेंस्टेंट गेम में रहने के लिए फेयर और अनफेयर दोनों होते हैं, लेकिन जब बिग बॉस ही अनफेयर हो जाएं तो क्या कहा जाए. जब इस सीजन में बिग बॉस खुद खेल रहे हैं, तो सवाल भी ज्यादा बड़ा है. ये सवाल उठा है 3 फुट के स‍िंंगर अब्दू रॉजिक की वजह से.

अनफेयर हुए बिग बॉस

घर में राशन का टॉस्क दिया गया था. जिसमें एक के बाद एक रूम के ठेले को कंटेस्टेंट को लूटना था. ऐसे में सबने जोर लगाया. शालीन जो जिम और च‍िकन खाने आए हैं, श‍िव जो सुपरफ‍िट हैं, विकास जो तगड़े देखने में और ख‍िलाड़ी हैं. बाकी बचे सारे भी अब्दू की तुलना में कद काठी की वजह से ज्यादा फिट हैं. खासतौर से ऐसे टास्क के लिए जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाना हो. ये बात बिग बॉस को पता थी, फिर भी ठेले को लूटने का टास्क दिया गया. जिस ठेले की हाइट तक अब्दू नहीं पहुंच सकते उसे लूटना कैसे मुमकिन है?

जब ये सवाल साजिद खान ने उठाया तो बिग बॉस ने उन्हें अब्दू से अपनी भारी आवाज में सवाल पूछकर चुप करा दिया. लेकिन दर्शकों ने वो सब देखा. अब्दू कभी नीचे गिरे फल उठाते, कभी किसी के धक्का देने पर पीछे आते. ठेला लुट जाने के बाद जो बचा सामान था उसमें से जो मिलता वो उठाते. कई बार सुम्बुल और टीना को दया आई, तो उन्होंने मदद की. श‍िव ने जब ये नजारा देखा तो कहा कि भाई मैं तुझे खाना दूंगा. तू बस खेल. इस स्प्र‍िट के साथ अब्दू गेम खेलते रहे.

