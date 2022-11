Bigg Boss 16: बिग बॉस में लगी अदालत, गौतम- सौंदर्या के रिश्ते पर सवाल, देखकर भड़कीं गौहर खान

हर साल बिग बॉस में कई कंटेस्टेंट्स के बीच प्यार के फूल खिलते दिखते हैं. इस सीजन गौतम विज और सौंदर्या शर्मा के प्यार के चर्चे हैं. गौतम-सौंदर्या की दोस्त अब प्यार में तब्दील होती दिख रही है. हांलाकि, बिग बॉस हाउस के कंटेस्टेंट गौतम-सौंदर्या के रिश्ते को फेक बताते हैं. वहीं इन दोनों को कंटेस्टेंट को लेकर बिग बॉस के घर में अदालत भी लगने जा रही है. शो का प्रोमो आ चुका है, जिस पर गौहर खान ने रिएक्ट भी किया है.

बिग बॉस हाउस बना अदालत

सच कहें तो बिग बॉस हाउस में बने रिश्तों पर यकीन करना मुश्किल होता है. यहां कौन-किसका दोस्त है या नहीं, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है. गौतम और सौंदर्या की दोस्ती को लेकर भी सभी के मन में यही सवाल है. करण जौहर ने वीकेंड का वार पर इनके रिलेशनशिप को फेक बताया था. वहीं अब बिग बॉस हाउस में लगी अदालत में गौतम-सौंदर्या के रिलेशनशिप पर सवाल उठ रहे हैं.

लेटेस्ट प्रोमो में आप देख सकते हैं कि बिग बॉस की अदालत में गोरी नागौरी और अंकित गुप्ता को जज बनाया गया है. गौतम विज और सौंदर्या शर्मा कठघरे में खड़े दिख रहे हैं. साजिद खान को छोड़कर सभी ने इनके रिश्ते को नकली बताया. शालीन और टीना से फेक कमेंट सुनने के बाद सौंदर्या भ़ड़कती हुई कहती हैं कि अगर हम फेक हैं, तो शालीन-टीना का रिश्ता क्या है. वैसे सौंदर्या ने बात तो दो टका सच कही है. जिस तरह शालीन और टीना, गौतम-सौंदर्या को फेक कह रहे हैं. वैसे ही कई लोगों को स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री भी नकली लग रही है.

This is soooooooo bloody unfair !!!!!!!! 🧐 never in the history of biggboss have two people been subjected to such attack on their personal choices . People have faked their personalities all throughout the history of BB . But to subject them to such witch-hunt by other https://t.co/fMQgg0ecHe