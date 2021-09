पश्चिमी चंपारण में पीएम मोदी बोले, CAA पर झूठ फैलाया, 1 साल होने को है, किसी की नागरिकता गई क्या?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज अगर हर आकलन, हर सर्वे, NDA की जीत का दावा कर रहा है तो उसके पीछे ठोस कारण हैं. आज एनडीए की फिर से सरकार वो बहनें बना रही हैं, जिनको हमारी सरकार ने, नीतीश बाबू की सरकार ने सुशासन से, सुविधाओं से जोड़ा है, अवसरों से जोड़ा है,

पीएम मोदी ने कहा कि गांव-स्कूलों में बने शौचालय से महिलाओं को अंधेरे के इंतजार से मुक्ति मिली है. जिन बहनों को पीने के पानी के संघर्ष से मुक्ति मिली वो NDA के पक्ष में वोट डाल रही हैं. जीवन भर धुएं में उलझती उन बहनों का वोट NDA के लिए है, जिनके घर में उज्जवला का सिलेंडर पहुंचा है.

The huge crowd that I can see today at this rally clearly tells what the result is going to be on the 10th November: Prime Minister Narendra Modi at an election rally in Samastipur. #BiharElections pic.twitter.com/uyiqqtqeCL