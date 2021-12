PM मोदी आज गोवा को देंगे विकास कार्यों की सौगात, मुक्ति दिवस समारोह में करेंगे शिरकत

गोवा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की गोवा दौड़ शुरू हो गई है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज गोवा के दौरे पर हैं. इस दौरान वह गोवा मुक्ति दिवस समारोह (Liberation Day celebrations) में शामिल होंगे. साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालेगांव स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गोवा मुक्ति दिवस समारोह के तहत 'ऑपरेशन विजय' के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे. इसके साथ ही पीएम गोवा में पुनर्निर्मित फोर्ट अगुआड़ा जेल संग्रहालय, डाबोलिम-नावेलिम में गैस-इन्सुलेटेड सबस्टेशन और मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गोवा में होने के लिए उत्सुक हूं. कल कई विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया जाएगा, जो गोवा के अद्भुत लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देगा.

I look forward to being in Goa tomorrow to join the Goa Liberation Day celebrations. Multiple development works will also be inaugurated tomorrow which will positively transform the lives of Goa’s wonderful people. https://t.co/cRlDVZhGW5 pic.twitter.com/x2JpRwto1p