‘बिहार का जंगल राज लोग 100 साल तक नहीं भूलेंगे...’, पीएम मोदी का RJD-कांग्रेस पर हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि बिहार में हुए जंगल राज को लोग अगले 100 साल तक याद रखेंगे और चाहे विपक्ष अपनी गलतियों को छुपाने की कितनी ही कोशिश क्यों न करे, लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे.
बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के दिन प्रधानमंत्री ने RJD-कांग्रेस गठबंधन पर हमला किया. उन्होंने कहा कि यह गठबंधन नहीं बल्कि लट्ठबंधन (अपराधियों का गठबंधन) है, क्योंकि इसमें शामिल सभी नेता, दिल्ली और बिहार से, जमानत पर हैं.
प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि बूथ स्तर पर बुजुर्ग लोग युवाओं को जंगल राज के समय हुई अत्याचारों की कहानियां सुनाएं, ताकि लोग इस इतिहास को न भूलें.
ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए "मेरा बूथ सबसे मजबूत: युवा संवाद" कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "बिहार का जंगल राज लोग अगले 100 साल तक नहीं भूलेंगे. चाहे विपक्ष अपनी गलतियों को छुपाने की कितनी भी कोशिश करे, लोग उसे माफ नहीं करेंगे."
'देश में विकास का महायज्ञ चल रहा है'
उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, "मैं बिहार के सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि हर बूथ पर सभी युवा एकत्र हों और उस क्षेत्र के बुजुर्ग वहां आएं और जंगल राज की पुरानी कहानियां सबको सुनाएं. देश में विकास का महायज्ञ चल रहा है और केंद्र और बिहार में स्थिर सरकार होने के कारण हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है."
उन्होंने कहा, "बिहार में हर सेक्टर में काम हो रहा है. अस्पताल बनाए जा रहे हैं, अच्छे स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं और नई रेलवे लाइनें विकसित की जा रही हैं. इसका एक बड़ा कारण यह है कि देश और बिहार में स्थिर सरकार है. स्थिरता होने पर विकास की गति बढ़ती है. यही बिहार सरकार और NDA की ताकत है."
प्रधानमंत्री ने कहा कि यही वजह है कि बिहार के युवा उत्साह के साथ कह रहे हैं, "रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से NDA सरकार."
उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के बारे में है और इसमें युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
'बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण का नया युग शुरू होगा'
पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोग वोट की ताकत को सबसे अच्छे ढंग से समझते हैं. उन्होंने युवाओं से अपील की कि हर घर जाएं और मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करें. 14 नवंबर को बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण का नया युग शुरू होगा, जब BJP के नेतृत्व वाले NDA को फिर से सत्ता में लाया जाएगा.
उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि वे उन महिलाओं की सूची बनाएं जिन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ अभी तक नहीं लिया है और उन्हें योजना में शामिल करने का भरोसा दें.
सभी NDA घटक दलों के कार्यकर्ता मिलकर मतदाताओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करें. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता केवल आपस में लड़ना और अपने स्वार्थ की रक्षा करना जानते हैं.
'बिहार में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब बनाने की जरूरत'
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार बिहार में नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि बिहार में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब बनाने की जरूरत है, ताकि युवा अन्य जगहों पर पलायन न करें और राज्य में ही अपनी आजीविका कमाएं.
उन्होंने कहा, "नीतीश जी और NDA ने कड़ी मेहनत करके बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला और कानून का शासन स्थापित किया. आज बिहारी अपनी पहचान पर गर्व महसूस कर रहे हैं."
भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "हम सभी को अगले 20 दिनों तक लोगों के बीच 24x7 रहना होगा."
मोदी ने युवाओं और पहले बार वोट डालने वाले मतदाताओं से कहा कि वे उनसे जुड़ें और उन्हें अपने वोट की ताकत के बारे में बताएं.