'सरकार किससे डर रही है, 22 MLA BJP में जाने को तैयार...' आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा

महाराष्ट्र की राजनीति में फिर हलचल तेज हो गई है. शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि सरकार के एक सहयोगी दल के 22 विधायक बीजेपी में जाने की तैयारी में हैं और मुख्यमंत्री ने उन्हें इसके लिए मना भी लिया है. उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने की हिम्मत तक सरकार में नहीं बची, फिर भी डर किस बात का है?

शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि इतना बड़ा राज्य, जहां चुनाव आयोग की 'मेहरबानी' से सरकार बनी है, वहां आखिर विपक्ष के बिना सरकार किससे डर रही है?

अदित्य ने तंज करते हुए कहा कि सरकार को ये चिंता है कि कहीं सत्ता पक्ष में ही दो-दो विपक्षी नेता तो नहीं बन गए. उन्होंने बताया कि भास्कर जाधव का नाम बदलने की बातें सिर्फ अफवाह हैं और ये अफवाहें किसने फैलाई हैं, ये भी सबको पता है.

अदित्य ठाकरे का बड़ा आरोप

अदित्य ने दावा किया कि सरकार के एक सहयोगी दल के 22 विधायक बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं और मुख्यमंत्री ने उन्हें इसके लिए मना लिया है. उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों में इन विधायकों को भरपूर फंड मिला है, इसलिए वे मुख्यमंत्री के कहने पर खड़े भी होंगे और बैठेंगे भी यानी सीएम की मर्जी पर चलते हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग झूठी खबरें फैला रहे थे, अब उन्हें ही चिंता करनी चाहिए, क्योंकि असली हलचल कहीं और चल रही है.

