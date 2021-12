REET 2021 Revised Result: बोर्ड ने जारी किया रीट रिवाइज्ड रिजल्ट, ऐसे करें चेक

REET 2021 Revised Result: राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने राजस्थान एलजीबीटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर (REET 2021) के रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिए हैं. वे उम्मीदवार, जिन्होंने इस एग्जाम में भाग लिया था वे अपना रिजल्ट REET 2021 की ऑफिशियल वेबासइट reetbser21.com से डाउनलोड कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, रीट एग्जाम लेवल प्रथम और द्वितीय की आंसर की पर आपत्तियों पर विषय के विशेषज्ञों द्वारा दोबारा चेक किया गया परंतु रीट एग्जाम लेवल 1 में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया है. रीट लेवल दो की भाषा द्वितीय के प्रश्न पत्र अंग्रेजी के J सीरीज प्रश्न संख्या 74 में उत्तर A व C के स्थान पर B व C को सही पाया गया है. वहीं अन्य सीरीज K,L,M के इस प्रश्न के उत्तर के संशोधन के बाद परीक्षा परिणाम जारी किया गया है.

REET 2021 Revised Result: इन स्टेप्स से करें चेक

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट reetbser21.com पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक 'Result REET-2021 [Only for LEVEL-II] या Result REET-2021 [Only for LEVEL-I] पर क्लिक करें.

स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट्स के सामने नई विंडों खुलेगी.

स्टेप 4: कैंडिडेट मांगी गई जानकारी को दर्ज कर नेक्स्ट का बटन दबाएं.

स्टेप 5: कैंडिडेट का रिजल्ट उनके सामने होगा. कैंडिडेट इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

बोर्ड ने साथ ही लेवल प्रथम में B.ed के साथ BSTC/D.L.Ed की पात्रता रखे वाले कैंडिडेट का भी रिजल्ट जारी कर दिया है.

रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें