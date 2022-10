UGC NET Result 2022: ugcnet.nta.nic.in पर जल्द जारी हो सकता है यूजीसी नेट रिजल्ट, देखें अपडेट

NTA UGC NET Result 2022 to be declare at ugcnet.nta.nic.in, Sarkari Result 2022: यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 मर्ज साइकिल में परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों को अब अपने रिजल्ट का इंतजार है, जो जल्द खत्म हो सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

