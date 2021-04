NIOS D.El.Ed 2021 Result: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) और अन्य वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए रिजल्‍ट जारी कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल हुए उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट voc.nios.ac.in पर विजिट कर अपना रिजल्‍ट चेक कर सकते हैं. बिहार राज्य के कम्‍यूनिटी हेल्‍थ प्रोजेक्‍ट के रिजल्‍ट भी जारी कर दिए गए हैं. उम्मीदवारों को अपने रजिस्‍ट्रेशन नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन एग्‍जाम पोर्टल पर लॉगिन करना होगा. NIOS द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, "बिहार राज्य के वोकेश्‍नल कोर्सेज़, कम्‍यूनिटी हेल्‍थ प्रोजेक्‍ट और फरवरी 2021 में आयोजित D.El.Ed (ऑफलाइन) परीक्षा का घोषित कर दिया गया है. छात्रों का रि‍जल्‍ट voc.nios.ac.in पर चेक करने के लिए उपलब्ध है.

Result of the Vocational courses, Community Health Project of Bihar State and D.El.Ed. (Offline) Examination held in February 2021 is declared and available on https://t.co/ucppx5rFXj under the Exams/Result menu.