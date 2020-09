NATA 2020 result : आज जारी होगा रिजल्ट, ऐसे कर पाएंगे चेक

काउंसिल ऑफ आर्किटेक्टर (CoA) की ओर से आज 17 सितंबर को नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर (NATA Result 2020) सेकेंड टेस्ट के नतीजे घोष‍ित किए जाएंगे. ये नतीजे आधिकारिक वेबसाइट nata.in पर जारी होंगे. नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर (नाटा) परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की गई थी. जल्द ही नतीजे जारी होने पर स्टूडेंट्स ऑनलाइन माध्यम से नतीजे चेक कर पाएंगे.

NATA Result: यहां जानें, कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

स्टेप 1. उम्मीदवारों को सबसे पहले नाटा की वेबसाइट nata.in पर जाना होगा.

स्टेप 2. इसके बाद ‘NATA 2020 result’ लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3. एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाले.

स्टेप 4. अब सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: अब आपका रिजल्ट सामने होगा, इसे सेव कर लें.

बता दें कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर (NATA) परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है. सभी स्टूडेंट्स को दोनों परीक्षाओं में बैठने का ऑप्शन दिया जाता है. दूसरे टेस्ट में आवेदन के लिए भी आखिरी तारीख को 6 सितंबर दोपहर 12 बजे तक बढ़ाया गया था. इससे पहले पहला टेस्ट 29 अगस्त को आयोजित किया गया था. एनटीए का दूसरा टेस्ट 12 सितंबर को आयोजित किया गया था.

NATA क्या है:

NATA का संचालन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (सीओए) द्वारा 2006 से किया जाता है. यह अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र, यानी आर्किटेक्चर के लिए आवेदक की योग्यता को मापता है. इसके जरिये assessment of drawing and observation skills, sense of proportion, aesthetic sensitivity का पता लगाया जाता है. इसके अलावा 10 + 2 स्तर पर गणित को भी इसके जरिये परखा जाता है.