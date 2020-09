JEE Mains Result 2020: रिजल्ट घोषित, यहां डायरेक्ट लिंक से चुटकियों में करें चेक

JEE Mains 2020 Result Announced, Know How To Check: जेईई मेन के रिजल्ट के नतीजे जारी हो गए हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जेईई मेन के नतीजों की घोषणा कर दी है. हम बता रहें हैं रिजल्ट को आसानी से चेक करने का तरीका और उसे चेक करने के डायरेक्ट लिंक के बारे में...

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ट्वीट कर रिजल्ट घोषणा की जानकारी दी है. परिणामों के मुताबिक 24 बच्चों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं. 100 परसेंटलाइल पाने वाले 24 छात्रों में से 8 तेलंगाना से, 5 दिल्ली से, 4 राजस्थान से, 3 आंध्र प्रदेश से, 2 हरियाणा से और 1-1 गुजरात और महाराष्ट्र से हैं.

जेईई मेन्स में सफल हुए 2.45 लाख छात्र जेईई एडवांस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य होंगे. जेईई एडवांसी की परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी.

कोविड-19 के मद्देनजर सख्त नियमों के बीच पिछले सप्ताह हुई JEE Main परीक्षा के लिए कुल 8.58 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. हालांकि, इसमें 25 फीसदी छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए. मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 1 सितंबर से 6 सितंबर तक हुए JEE Main परीक्षा में 8.58 लाख अभ्यार्थियों में से 6.35 लाख ही उपस्थित हुए. रिजल्ट की घोषणा के साथ ही इन बच्चों का इंतजार खत्म हो गया है.

Result announced for JEE-Mains; 24 students score 100 percentile: National Testing Agency — Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2020

जेईई मेन रिजल्ट चेक करने के डायरेक्ट लिंक (JEE Main Result Direct Link: Where to Check)

जेईई मेन रिजल्ट कैसे करें चेक JEE Main Result: How to Check

सेबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा.

पर जाना होगा. इसके बाद आपको 'JEE Main result 2020' लिंक पर क्लिक करके लॉगइन करना होगा.

इसके बाद आपके स्क्रीन पर आपका रिजल्ट आ जाएगा.

रिजल्ट में ही परसेंटाइल स्कोर, ऑल इंडिया रैंक और जेईई मेन कटऑफ की जानकारी मिल जाएगी.

आप चाहें तो भविष्य के लिए JEE Main result की एक कॉपी का प्रिंटआउल निकाल लें.

JEE Main परीक्षा के लिए जनवरी सत्र के दौरान उपस्थिति कुल रजिस्टर्ड उम्मीदवारों का 94.32 प्रतिशत रही थी. देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE Main का आयोजन वर्ष में दो बार होता है. पिछली परीक्षा इसी साल जनवरी में हुई थी.

इससे पहले कोविड-19 महामारी के कारण दो बार JEE Main परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया गया था. हो सकता है कि सितंबर की परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए अनेक छात्रों ने जनवरी की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया हो और उन्हें लगा कि इस बार परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है. पिछले वर्ष परीक्षा के जनवरी और अप्रैल संस्करण में उपस्थिति क्रमश: 94.11 और 94.15 प्रतिशत रही थी.