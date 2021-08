ICSI CS Result 2021 @icsi.edu: इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया (ICSI) फाउंडेशन, एग्जीक्‍यूटिव और प्रोफेशनल एग्‍जाम के लिए रिजल्‍ट जल्द घोषित करने वाला है. ICSI CS 2021 परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर अपने स्कोर चेक कर सकते हैं. रिजल्‍ट की डेट और टाइम की घोषणा जल्‍द की जा सकती है. ICSI ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है.

Please avoid all fake news of declaration of results on 25th August, 2021.#ICSI will announce the date of result of #CS Executive & Professional Examinations, held in August, 2021. @NagendraDRao1 @devendracs @ashishgargcs @RanjeetPandeyCS @PreetiKBanerjee