CBSE 10th Result 2021 Live: सीबीएसई 10वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म, 12 बजे जारी होगा रिजल्ट

CBSE Class 10th Result Date and Time@cbse.gov.in: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 10वीं के परिणाम आज (मंगलवार) जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही सीबीएसई 10वीं के छात्रों को अपने रिजल्ट की तारीख का बेसब्री का इंतजार आज खत्म हो जाएगा. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सीबीएसई 10वीं के परिणाम आज यानी 03 अगस्त को दोपहर 12 बजे जारी किए जाएंगे.

CBSE Class X Results to be announced today at 12 Noon.#CBSEResults #CBSE pic.twitter.com/LJU1MUaB4Z