BHU PET: लिखित परीक्षा के रिजल्ट जारी, यहां ऐसे देखें मार्क्स

BHU PET Result 2020: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bhuonline.in पर पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट (PET) 2020 के लिए परिणाम घोषित कर दिया है. परीक्षा को क्लियर करने वालों को प्रवेश के लिए काउंसलिंग सेशन के लिए उपस्थित होना होगा.

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, PET कोर्सेज के लिए काउंसलिंग 8 अक्टूबर से और UET कोर्सेज के लिए 10 अक्टूबर से शुरू होगी.

ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के अंकों को शामिल करने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. छात्रों को मेरिट के आधार पर सीटें दी जाएंगी.



BHU PET result 2020: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2- ‘click here for bhuonline regarding UET/PET/…’ पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- रिजल्ट आपके स्क्रीन पर होगा. रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेना न भूलें.