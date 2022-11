How to Write a Resignation in English: अगर आप एक वर्किंग प्रोफेश्‍नल हैं तो जरूर जानते होंगे कि किसी कंपनी से अपना टेन्‍योर खत्‍म करने के लिए आपको अपने बॉस को एक ऑफिशियल इस्तीफा (Resignation) देना होता है. इसके आधार पर ही आपकी रिज़ाइनिंग फॉर्मेलिटी शुरू होंगी. वैसे तो इसमें साधारण भाषा में काम छोड़ने की जानकारी देनी होती है, मगर अंग्रजी में रिज़ाइन लिखते समय कुछ बातों का ध्‍यान जरूर रखना चाहिए ताकि आपका इंप्रेशन न बिगड़े...

केवल फॉर्मल लैंग्‍वेज करें यूज़

फॉर्मल लेटर में हमेशा फॉर्मल लैंग्‍वेज यूज़ करें. अपने बॉस या एचआर को कभी Dear लिखकर संबोधित न करें. लेटर की शुरुआत Respected Sir/Mam, से करें. इसके अलावा मैसेज की कॉपी में भी केवल फॉर्मल लैंग्‍वेज के शब्‍द ही यूज़ करें. I am resigning from today के बजाय, this is my formal resignation from the post of.... effective from today लिखना बेहतर होगा.

अपने पोस्‍ट और अन्‍य जानकारी सही लिखें

आप कंपनी में किस पद पर काम कर रहे हैं और अगर आपका कोई एम्‍प्‍लॉय कोड हो तो उसे भी रिजाइन में लिखें. उदाहरण के लिए 'This is my formal resignation from the post of.... with Emp ID:....' लिख सकते हैं.

नकारात्‍मक बातें न लिखें

रिजाइन में केवल अपनी कंपनी छोड़ने की वजह लिखें और अनर्गल नकारात्‍मक बातें लिखने से बचें. अधिकांश कंपनियां अपने एम्‍प्‍लॉय से एग्जिट फीडबैक लेती हैं इसलिए रिजाइन में ऐसी बातें लिखने से बचना चाहिए. ध्‍यान रहे ये एक ऑफिशियल लेटर है. ऐसे में अगर आप अपने बॉस या कंपनी की जरूरत से ज्‍यादा बुराई करते हैं तो वह ऑन रिकॉर्ड होगा, जिसे लेकर आपको आगे परेशानी भी हो सकती है.

स्‍पेल चेक जरूर करें

फाइनल मेल भेजने से पहले स्‍पेल चेक जरूर करें. ऑफिशियल लेटर में स्‍पेलिंग की गलती होने से इंप्रेशन खराब होता है. आपको अपनी नई कंपनी में इस रिज़ाइन की कॉपी भी दिखानी पड़ सकती है. इसलिए ये लेटर सावधानीपूर्वक ही लिखें.