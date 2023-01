Psychological Tips: इन 5 कामों से करें दिन की शुरुआत, पर्सनैलिटी में आएंगे बड़े बदलाव

अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की शुरुआत तो हम सभी करते हैं. हर दूसरे दिन ये सोचना आम बात है कि कल से हेल्दी खाना खाएंगे, कल से एक्सरसाइज़ शुरू करेंगे, कल से प्लानिंग से दिनभर का काम करेंगे....लेकिन कल जब आ जाता है और अलार्म वो सारी बातें याद दिलाने लगता है तो 'बस 5 मिनट और' अक्सर आपकी सारी प्लानिंग बर्बाद कर देते हैं.

सुबह में जब अलार्म हमें उठाता है तो हम 'बस 5 मिनट' और सोना चाहते हैं लेकिन वो 5 मिनट हमें लक्ष्य से और दूर कर देते हैं. या फिर हम उठ तो जाते हैं लेकिन सुबह का सुकून भरा वक्त फोन स्क्रॉल करने में गुजार देते हैं और फिर शुरू होता है भागदौड़ भरा दिन, जो खत्म होते-होते थकाऊ बन जाता है. अगर आप भी दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह करते हैं तो सफल लोगों के रूटीन में से हम आपके लिए कुछ खास बातें चुन कर लाए हैं.

रात में अगले दिन की प्लानिंग: दिन की बेहतर शुरुआत के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है. अगर आप दिन की बेहतर शुरुआत करना चाहते हैं और एक हैक्टिक शेड्यूल से बचना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि रात को सोने से पहले एक बार अगले दिन के कामों की योजना बना लें. इसमें सुबह में पहनने के लिए कपड़े, नाश्ता से लेकर दिनभर के काम की लिस्ट हो सकती है. ये काम रात के लिए इतने भारी नहीं होंगे लेकिन इन्हें दिन में किया जाए तो ये आपकी सुबह की काफी एनर्जी को बर्बाद कर सकते हैं.

शांति का आनंद लें: घोड़े की रफ्तार में भागने से पहले शांति में डूब जाना कैसा है? ये आपके दिमाग को हेल्दी रखने के लिए बेहद खास तरीका है. सुबह की शुरुआत काम को जल्दी शुरू करना ही नहीं है, बल्कि सुबह के सुकून को खुद में समा लेना भी है. इस वक्त में आप अच्छी बातों को याद कर सकते हैं या पिछले दिन की बेहतर चीज के बारे में सोच सकते हैं या खामोश रहकर खिड़की से बाहर देखकर खुद को प्रकृति की गोद में होने का महसूस करवा सकते हैं.

वर्कआउट जरूरी: हम सुबह एक्सरसाइज करने को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं लेकिन इसके लिए अगर हम 10 मिनट भी निकाल लें तो ये बहुत फायदा पहुंचा सकता है. सिर्फ 10 मिनट के लिए भी हम कोई ऐसा काम कर लें जिससे एंडोर्फिन नामक हार्मोन पंप हो सके तो आप खुद अपने अंदर सकारात्मक बदलाव महसूस कर पाएंगे.

मुश्किल काम पर दें ध्यान: शांति में वक्त गुजारने और वर्कआउट के बाद यकीनन आप खुद को एनर्जी से भरपूर महसूस कर रहे होंगे. अब दिनभर के उस काम पर थोड़ी नजर डालें या प्लानिंग कर लें जो आपको सबसे मुश्किल लग रहा है या आप उसे लगातार टाल रहे हैं. सबसे मुश्किल काम को निपटाना भी आपको सुकून और कॉन्फिडेंस दिलाएगा. इंग्लिश में ऐसे काम के लिए Treat the elephant in the room फ्रेज़ का इस्तेमाल किया जाता है.

सही खानपान: सुबह को उठकर सिर्फ वर्कआउट करना और काम में लग जाना ही नहीं है. बल्कि सुबह को सही खानपान भी बेहद जरूरी है. रातभर बॉडी में क्लीनिंग प्रॉसेस चलता है और सुबह के वर्कआउट के बाद ये और तेज हो जाता है. ऐसे में बॉडी में एसिड बनता है. इसके बाद सुबह को भूख का भी एहसास होता है लेकिन इस समय आपको भरपेट नाश्ता और सही खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल जरूरी है. जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेगा.