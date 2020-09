JEEMain 2020 Live: पुराने मास्क की जगह मिले नये, देखें कैसे गोवा में हो रहा एग्जाम

बड़ी संख्या में छात्रों के विरोध के बावजूद देशभर में JEE Main 2020 परीक्षा आज से शुरू हो गई है. नेशनल टेस्ट‍िंग एजेंसी ने इस परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं. कहा जा रहा है कोरोना काल में ली जाने वाली ये देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रत‍ियोगी परीक्षा है.

यहां देख‍िए कैसे गोवा के पणजी के पैट्टो प्लाजा TCS एग्जाम सेंटर में उम्मीदवार प्रवेश कर रहे हैं. एग्जाम सेंटर के बाहर ही उन्हें मास्क बदलने को कहा गया है. बता दें कि एनटीए के दिशानिर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए तीन मास्क दिए जाएंगे, इन्हें पहनकर ही उन्हें ये परीक्षा देनी है. इसके अलावा परीक्षा सेंटर पर ही थर्मल गन के जरिये उनका तापमान चेक किया जा रहा है.

यहां देखें गोवा पणजी का नजारा

#WATCH: Candidates queue up outside TCS at Patto Plaza in Panaji, Goa - designated as an exam centre for #JEEMain. They are being made to discard their masks and are being provided fresh masks after their temperature is checked, in the wake of #COVID19. pic.twitter.com/oekpUNmqlk