General Knowledge: ब्लैक ही क्यों होते है गाड़ियों के टायर? बेहद खास है वजह

Why Tyres Are Always Black In Colour: क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ियों के टायर ब्लैक ही क्यों होते हैं? क्यों रंग-बिरंगे नहीं होते? दरअसल, इसके पीछे पूरा साइंस है. आइए जानते हैं गाड़ियों के टायर ब्लैक होने के पीछे क्या है बेहद अहम वजह.

Why Tyres are black in color (Representational Image)