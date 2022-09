Interesting Fact About Bats: उल्टा लटककर क्यों सोते हैं चमगादड़, गिरते कैसे नहीं? आप भी जानें

Why do bats hang upside down: चमगादड़ आसमान में उड़ने वाला स्तनधारी जीव है लेकिन वह उल्टा सोता है. अपनी अनूठी शारीरिक क्षमताओं के कारण चमगादड़ खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन जगहों पर बस सकते हैं जहां वे शिकारी की पहुंच से दूर रह सकें. आइए जानते है उल्टा लटककर सोने पर चमगादड़ गिरते क्यों नहीं हैं.

Why do bats hang upside down (Image Source: freepik.com)