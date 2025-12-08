आग लगने पर कभी ना करें ये गलतियां, जिस कारण गोवा में 25 लोगों की हो गई मौत

गोवा के अरपोरा इलाके में बर्च बाय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में लगी भीषण आग ने 25 लोगों की जान ले ली. मरने वालों में 4 पर्यटक, 14 कर्मचारी हैं. घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और क्लब मालिक सौरभ लूथरा और मैनेजर पर केस दर्ज हो चुका है.लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ सावधानी बरतकर लोगों की जान बचाई जा सकती थी. चलिए जानते हैं.

कौन-कौन सी लापरवाहियां की गईं?

क्लब में बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक छोटा दरवाजा था. आग बढ़ते ही लोग वहां फंस गए. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्लब तक नहीं पहुंच सकीं. उन्हें 400 मीटर दूर रुकना पड़ा, जिससे आग बुझाने में भारी देरी हुई. ताड़ की पत्तियों और लकड़ी की डेकोरेशन ने आग को हवा की तरह फैलाया. क्लब में स्मोक अलार्म, स्प्रिंकलर, फायर एग्जिट, इमरजेंसी लाइटिंग. कुछ भी मौजूद नहीं था. बिना वेंटिलेशन वाला बेसमेंट लोगों की मौत का कारण बना.

कैसे बच सकती थीं ये 25 जानें?

अगर दो या उससे ज्यादा एग्जिट गेट होते तो सभी लोग समय रहते बाहर निकल जाते. स्मोक डिटेक्टर और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर की वजह से आग फैलने से पहले ही चेतावनी मिल जाती. क्लब में बंद जगह पर किसी भी तरह की आतिशबाजी पर पाबंदी होनी चाहिए.दमकल की गाड़ियां आसानी से पहुंच जाती और आग फैलने से पहले नियंत्रित हो जाती. गोवा हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, लापरवाही जान ले लेती है. किसी भी क्लब, रेस्टोरेंट, मॉल या होटल में जाएं, हमेशा ध्यान रखें कि इमरजेंसी एग्जिट कहा हैं. क्या रास्ते खुले हैं? क्या स्प्रिंकलर/अलार्म लगे हैं? भीड़ बहुत ज्यादा तो नहीं?

किसी क्लब/बार/रेस्टोरेंट में आग लगे तो क्या करें?

1. घबराएं नहीं- इस वक्त लोग डर से चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, लेकिन आपको शांत रहकर निकलना है.

2. सबसे नज़दीकी एग्ज़िट की तरफ जाएं (कभी भी उसी रास्ते से नहीं जिससे अंदर आए थे)

अधिकतर लोग उसी दरवाज़े से निकलने की कोशिश करते हैं जिससे अंदर आए थे. इसी वजह से भीड़ एक जगह फंस जाती है.

हमेशा इमरजेंसी एग्जिट की तलाश करें.

3. धुआं दिखे तो झुक कर चलें (धुआं ऊपर उठता है)

धुएं में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं. धुएं की परत ऊपर होती है और साफ हवा नीचे,इसलिए नीचे झुककर चलें, मुंह पर कपड़ा/टी-शर्ट लगा लें, अगर पानी मिले तो कपड़ा गीला कर लें

4. लिफ्ट का इस्तेमाल न करें

आग लगने पर सबसे पहले बिजली कनेक्शन बंद कर दिया जाता है. कई बार कनेक्शन फेल भी हो जाता है. लिफ्ट बीच में अटक जाती है.

इसलिए सिर्फ सीढ़ियों का उपयोग करें.

5. भागते समय मोबाइल, बैग, गिफ्ट, कुछ भी वापस लेने न जाएं.

आग की जगह पर 5 सेकंड रुकना भी जानलेवा हो सकता है.

6. धक्का-मुक्की नहीं करें—चोट लगने से लोग गिरते हैं और भगदड़ बढ़ती है

किसी को पकड़कर खींचने या धक्का देने के बजाय, साइड होकर चलें और धीमे चले.

7. अगर धुएं से घिर जाएं तो दीवार पकड़कर चलें

धुआं में आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है. दीवार के साथ चलते रहेंगे तो किसी न किसी एग्जिट तक पहुंच जाएंगे.

8. दरवाजा खोलने से पहले हाथ से तापमान जांचें

दरवाजे के पास पहुंचकर अगर दरवाज़ा बहुत गर्म है तो उसे न खोलें, आग उसके पीछे हो सकती है.

9. अपने साथ वालों का ध्यान रखें, लेकिन किसी को उठाने के चक्कर में खुद न फंसें

अपनी जान बचाने का सबसे पहले सोचे, कहीं दूसरों की मदद करने जाने पर खुद न फंस जाएं.

क्या नहीं करना चाहिए

आग देखकर वीडियो न बनाएं

धुआं होते ही खड़े होकर न दौड़ें

एसी वेंट या बंद जगह में छिपे नहीं

किचन एरिया की तरफ भागने की कोशिश न करें

विंडो/कांच तोड़ने की कोशिश सिर्फ तभी करें जब कोई और रास्ता न हो

भीड़ के बीच में न फंसें, जगह मिलने पर साइड से निकलें.

क्लब/बार में एंट्री करते ही क्या सावधानी बरतें?

1. अंदर जाते ही चेक करें – एग्जिट कहां हैं? कम से कम दो एग्ज़िट याद रखें.

2. भीड़ बहुत ज्यादा हो तो अंदर न जाएं, ओवरक्राउडिंग आग में सबसे घातक होती है.

3. ज्वलनशील सजावट/पटाखे/फायर शो दिखे तो अलर्ट रहें. ऐसे क्लब में खतरा अधिक होता है.

4. शराब पिए हों तो ज्यादा सतर्क रहें, नशे में निर्णय क्षमता धीमी हो जाती है.

5. बेसमेंट क्लब में जाएं तो पहले वेंटिलेशन देखें, बेसमेंट में धुआं भरने पर बचना सबसे मुश्किल होता है.

