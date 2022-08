पेन से लिखीं चीजें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए यूज किया जाता है इरेजर का ब्लू साइड

What is the blue side of an eraser for: आपने भी ये जरूर सुना होगा कि पिंक एंड ब्लू वाली इरेजर के ब्लू साइड को पेन से लिखीं चीजें मिटाने के लिए किया जाता है. लेकिन हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल झूठ है. आइए जानते हैं क्यों होता है इरेजर की ब्लू साइड का इस्तेमाल.

X

The Blue Side of The Eraser