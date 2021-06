Punjab Police Recruitment 202: पंजाब में 4000 से अधिक कांस्टेबल पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास के पास आवेदन का मौका

पंजाब में कॉस्टेबल को पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती अभियान के तहत 4362 पदों को भरा जाएगा. जिसमें से 33 फीसदी महिलाएं होंगी. इस पद के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी. जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब पुलिस और सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इस भर्ती की जानकारी दी है. इसके लिए 25 और 26 सितंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आगे कहा सभी जिलों में इच्छुक उम्मीदवारों के लिए पुलिस लाइन, कॉलेज, स्कूल आदि के स्टेडियम और मैदान खुले रहेंगे. पुलिस और खेल विभागों के कोच आवेदकों के मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे.

#PunjabPolice Recruitment Alert:



A total of 4362 #Constables in District Cadre (2016) & Armed Cadre (2346).



•Common Online Application Form to go live in mid-July 2021.



•OMR based MCQ Written Test on 25-26th September 2021.



•Syllabus for Written Test shared below. pic.twitter.com/7oPkOPiD4R